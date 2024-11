Fábio Belo lança novo livro dedicado à gastronomia tradicional de Nisa

O premiado autor e criador de conteúdos digitais Fábio Belo acaba de lançar "Receitas de Nisa", uma obra que reúne mais de 50 receitas tradicionais do concelho alentejano. O novo livro surge após o sucesso de "Alpalhão, Receitas com Tradição", distinguido em duas categorias nos Gourmand Awards 2023.

Com 108 páginas distribuídas por cinco capítulos, "Receitas de Nisa" apresenta um rico património gastronómico organizado de acordo com as principais celebrações do calendário: Carnaval, Páscoa, Casamentos e Natal, além de um capítulo dedicado às receitas típicas da cozinha nisense.

Entre as iguarias apresentadas encontram-se pratos emblemáticos da região como o Sarapatel, Tigeladas, Feijões das Festas, e várias especialidades doceiras como os Rebuçados de Ovos, Mijoninhas, Filhoses e Azevias. O livro inclui ainda receitas fundamentais da gastronomia local como o pão cozido em forno de lenha e as tradicionais migas alentejanas.

Fábio Belo, que também é conhecido pelo seu projeto no TVI Player e pela sua colaboração nos sites IOL e Selfie, tem vindo a construir um importante trabalho de preservação e divulgação da gastronomia tradicional portuguesa. No final de 2023, lançou "As Receitas do Fábio".

Este novo livro já se encontra disponível na WOOK e também poderá adquirir pelo meu facebook | instagram, ou através do email dailyfabio@gmail.com