Como brilhar no Natal com uma coroa de chocolate que até uma criança consegue fazer

A época natalícia pede sobremesas bonitas, festivas e irresistíveis, mas nem sempre há tempo (ou paciência) para receitas demoradas. A criadora de conteúdos @laurapellegriniofficial revelou um truque simples e delicioso para impressionar família e amigos: uma coroa de chocolate feita com massa folhada, tão fácil que até uma criança a consegue preparar.

A receita precisa apenas de três ingredientes básicos: massa folhada, Nutella e açúcar em pó. O resultado é uma coroa dourada e decorativa, perfeita para servir na mesa de Natal ou oferecer como doce surpresa.

Como preparar a coroa de chocolate