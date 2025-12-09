Facebook Instagram
Como brilhar no Natal com uma coroa de chocolate que até uma criança consegue fazer

Uma criadora de conteúdos partilhou a receita de uma coroa de chocolate tão simples e bonita que se tornou a sobremesa perfeita para brilhar na mesa de Natal
Hoje às 11:36
Nunca se fez este passeio no nosso país. É de noite e será dos programas mais mágicos deste Natal

A época natalícia pede sobremesas bonitas, festivas e irresistíveis, mas nem sempre há tempo (ou paciência) para receitas demoradas. A criadora de conteúdos @laurapellegriniofficial revelou um truque simples e delicioso para impressionar família e amigos: uma coroa de chocolate feita com massa folhada, tão fácil que até uma criança a consegue preparar.

A receita precisa apenas de três ingredientes básicos: massa folhada, Nutella e açúcar em pó. O resultado é uma coroa dourada e decorativa, perfeita para servir na mesa de Natal ou oferecer como doce surpresa.

Como preparar a coroa de chocolate

  1. Comece por barrar Nutella por toda a superfície da massa folhada, cobrindo bem de ponta a ponta.
  2. Enrole a massa cuidadosamente até formar um cilindro e una as extremidades, criando uma argola.
  3. Nas pontas da argola, faça cortes e vire as tiras para fora, dando forma a uma coroa de Natal bem marcada.
  4. Leve ao forno até a massa ficar dourada e estaladiça.
  5. Depois de arrefecer ligeiramente, polvilhe com açúcar em pó para o toque final festivo.

 

