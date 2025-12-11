Esta árvore de Natal de mini mozarellas vai desaparecer num instante da mesa da consoada. Espreite a receita italiana

A mesa de Natal pede sempre entradas criativas e, este ano, uma receita promete fazer sucesso. A criadora de conteúdos @lericettedigessica partilhou no Instagram um aperitivo simples, rápido e perfeito para impressionar: uma árvore de Natal feita com mini mozzarellas envolvidas em massa de pizza. A receita tem conquistado milhares de visualizações graças à sua facilidade e ao resultado irresistível.
A preparação é tão prática quanto deliciosa: basta envolver mini mozzarellas em pequenos quadrados de massa de pizza, pincelar com ovo, polvilhar com orégãos e levar ao forno até ficarem douradas. Depois, é só montar tudo em forma de árvore e decorar com um toque de alecrim.
Ingredientes:
- 40 mini mozzarellas ciliegine (4 embalagens)
- 2 rolos de massa de pizza (pré-feita ou caseira)
- 1 ovo (para pincelar)
- Orégãos q.b.
- 1 ramo de alecrim (para decorar)
Preparação:
- Estender a massa de pizza e cortar em cubos de 4x4 cm.
- Envolver cada mini mozzarela seca num cubo de massa.
- Pincelar com ovo e polvilhar com orégãos.
- Levar ao forno a 180°C durante 15–20 minutos.
- Montar em forma de árvore e decorar com alecrim.