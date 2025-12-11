Facebook Instagram
Receitas

Esta árvore de Natal de mini mozarellas vai desaparecer num instante da mesa da consoada. Espreite a receita italiana

Uma criadora de conteúdos italiana tornou-se viral ao partilhar uma entrada de Natal irresistível
IOL
Há 3h e 47min
Receita
Receita
Esqueça as entradas tradicionais: esta coroa de pizza é a nova estrela do Natal

A mesa de Natal pede sempre entradas criativas e, este ano, uma receita promete fazer sucesso. A criadora de conteúdos @lericettedigessica partilhou no Instagram um aperitivo simples, rápido e perfeito para impressionar: uma árvore de Natal feita com mini mozzarellas envolvidas em massa de pizza. A receita tem conquistado milhares de visualizações graças à sua facilidade e ao resultado irresistível.

A preparação é tão prática quanto deliciosa: basta envolver mini mozzarellas em pequenos quadrados de massa de pizza, pincelar com ovo, polvilhar com orégãos e levar ao forno até ficarem douradas. Depois, é só montar tudo em forma de árvore e decorar com um toque de alecrim.

Ingredientes:

  • 40 mini mozzarellas ciliegine (4 embalagens)
  • 2 rolos de massa de pizza (pré-feita ou caseira)
  • 1 ovo (para pincelar)
  • Orégãos q.b.
  • 1 ramo de alecrim (para decorar)

Preparação:

  • Estender a massa de pizza e cortar em cubos de 4x4 cm.
  • Envolver cada mini mozzarela seca num cubo de massa.
  • Pincelar com ovo e polvilhar com orégãos.
  • Levar ao forno a 180°C durante 15–20 minutos.
  • Montar em forma de árvore e decorar com alecrim.

 

RELACIONADOS
Esqueça as entradas tradicionais: esta coroa de pizza é a nova estrela do Natal
Pão recheado com queijo brie e compota: a entrada perfeita para a mesa de Natal
Gourmand Awards 2023: Fábio Belo tem um dos melhores livros digitais de receitas do mundo
Receita de rabanadas está a ficar viral no TikTok e vem da avó de um ator português
Natal sem muitos excessos? Influencer portuguesa partilha as recomendações da sua nutricionista
O segredo para umas filhoses perfeitas na noite de Natal
Mais Vistos
00:06:35
Secret Story
Pedro explica o porquê dos «nomes especiais» dos filhos e faz revelações sobre os partos
tvi
00:04:26
Secret Story
Com o segredo revelado, Pedro fala abertamente sobre a vida privada com Leandro
tvi
00:02:37
Secret Story
Ana chorou "nos braços" de Marisa e esta conta tudo ao marido. O motivo? Pode ter a ver com Pedro
tvi
00:01:59
Secret Story
Pedro deixa recado a Cristina Ferreira e faz afirmação inédita
tvi
Destaques IOL
Saude
Natal sem muitos excessos? Influencer portuguesa partilha as recomendações da sua nutricionista
Receitas de Natal
Receita de rabanadas está a ficar viral no TikTok e vem da avó de um ator português
Dicas
Não tem ideias do que oferecer ao seu amigo secreto ou familiar? Damos-lhe 10 sugestões
Lojas
Fomos à rival da IKEA e encontrámos roupa de cama por menos de 12 euros
Mais Lidas
Dois às 10
Evite estes 7 peixes. Diz-se serem saudáveis, mas escondem algo muito prejudicial
tvi
Odiáxere
Mecânico morto à porta de centro de saúde após confrontar suspeito de furar pneus de carro de médica
Criscilla Anderson
Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro
Historias de amor
Foi minha professora no 10.º ano e hoje é minha mulher: «A nossa primeira vez foi inesquecível»
Clara Pinto Correia
Revelados os motivos que poderão ter levado à morte de Clara Pinto Correia
Guerra na Ucrânia
Uma "rede de fortalezas": é isto que os EUA querem que a Ucrânia troque pela paz
cnn