Esta árvore de Natal de mini mozarellas vai desaparecer num instante da mesa da consoada. Espreite a receita italiana

A mesa de Natal pede sempre entradas criativas e, este ano, uma receita promete fazer sucesso. A criadora de conteúdos @lericettedigessica partilhou no Instagram um aperitivo simples, rápido e perfeito para impressionar: uma árvore de Natal feita com mini mozzarellas envolvidas em massa de pizza. A receita tem conquistado milhares de visualizações graças à sua facilidade e ao resultado irresistível.

A preparação é tão prática quanto deliciosa: basta envolver mini mozzarellas em pequenos quadrados de massa de pizza, pincelar com ovo, polvilhar com orégãos e levar ao forno até ficarem douradas. Depois, é só montar tudo em forma de árvore e decorar com um toque de alecrim.

Ingredientes:

40 mini mozzarellas ciliegine (4 embalagens)

2 rolos de massa de pizza (pré-feita ou caseira)

1 ovo (para pincelar)

Orégãos q.b.

1 ramo de alecrim (para decorar)

Preparação: