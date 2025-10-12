Facebook Instagram
Receitas

Os bolinhos mais famosos de outono que vai querer experimentar: rolos de chocolate e canela

Espreite a receita

Fábio Belo
Há 53 min
Rolos de chocolate e canela
Rolos de chocolate e canela

Foto e receita: Fábio Belo

 

Redes sociais:

Site: www.fabiobelo.pt

Instagram: @fabiobelo.pt

Fazemos o jantar em metade do tempo! Esta é a mais recente novidade da Mercadona (e vem com 5 receitas fáceis)

É fã dos tradicionais rolos de canela? Está na altura de fazer estes deliciosos rolos de chocolate.

Ingredientes

  • 450gr farinha;
  • 3 c. sopa açúcar;
  • 9gr fermento padeiro seco;
  • 100gr manteiga amolecida;
  • 200ml leite morno;
  • 200gr chocolates Reese´s.

 

Preparação

1. Comece por picar o chocolate.

2. Na taça da batedeira junte a farinha, o fermento, o açúcar, a manteiga amolecida e o leite morno. Amasse a massa até estar bem ligada. Deixe levedar por 45 minutos.

3. Estique a massa. Sobre a massa disponha o chocolate picado. Enrole e corte em fatias.

4. Numa forma circular, forrada de papel vegetal, disponha os rolos. Leve ao forno, a 200º, durante 35 minutos.

RELACIONADOS
Fazemos o jantar em metade do tempo! Esta é a mais recente novidade da Mercadona (e vem com 5 receitas fáceis)
A receita ideal para este outono: tarte de queijo de cabra, pera, mel e nozes 
Receita para aquela marmita ou jantar de ultima hora: fácil, rápida e barata
Receita ideal para quando o mês já aperta na carteira
Alice Alves revela receita de família: o tiramisù "perfeito" da mãe
Mais Vistos
00:01:32
Secret Story
Clima aqueceu: Movimentações debaixo dos lençóis levam Fábio a 'ameaçar' Liliana
tvi
00:02:00
Ora Bolas
Maria Cerqueira Gomes apanha todos de surpresa com revelação: «Agarrou-se a mim e disse...»
tvi
00:07:08
Secret Story
À frente de Pedro, Marisa revela: «Se o Leandro for embora, não sei se aguentava aqui muito tempo»
tvi
00:06:49
Secret Story
Liliana fala do ex-namorado: «Ainda me vinha pedir dinheiro...»
tvi
Destaques IOL
Lojas
Perfumes e cosmética a preços 'low cost': chega finalmente a Portugal mais uma loja da grande rival da Primor
Tragédia
"Eram a luz da vida de todos": Mãe e pai perdem filhos de 4 e 7 anos após morrerem afogados num rio
Saúde
Sabia que o limite diário de açúcar é de apenas seis colheres de chá? Saiba o que recomendam os especialistas
Imprensa internacional
Jornalistas americanos já dizem que Portugal é o melhor país para se viver a reforma
Mais Lidas
Lojas
Rival da Mercadona, Lidl e até Primark abre mais três lojas gigantes em Portugal
Ténis
Os ténis tendência da estação não são os Sambas, mas são Adidas
versa
Dois às 10
Isto pode substituir o Mercadona, o Lidl e até a Primark
tvi
Mercadona
"É a melhor coisa que já comi da Mercadona" e tem nota 10/10
versa
Festa é Festa
José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»
tvi
Espanha
Espanha considera os triângulos perigosos. Condutores são agora obrigados a ter este dispositivo