Os bolinhos mais famosos de outono que vai querer experimentar: rolos de chocolate e canela

É fã dos tradicionais rolos de canela? Está na altura de fazer estes deliciosos rolos de chocolate.
Ingredientes
- 450gr farinha;
- 3 c. sopa açúcar;
- 9gr fermento padeiro seco;
- 100gr manteiga amolecida;
- 200ml leite morno;
- 200gr chocolates Reese´s.
Preparação
1. Comece por picar o chocolate.
2. Na taça da batedeira junte a farinha, o fermento, o açúcar, a manteiga amolecida e o leite morno. Amasse a massa até estar bem ligada. Deixe levedar por 45 minutos.
3. Estique a massa. Sobre a massa disponha o chocolate picado. Enrole e corte em fatias.
4. Numa forma circular, forrada de papel vegetal, disponha os rolos. Leve ao forno, a 200º, durante 35 minutos.