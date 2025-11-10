Facebook Instagram
Esta receita de arroz gratinado do Lidl já está na nossa lista de jantares semanais. Das mais simples que existem

Sem tempo ou sem ideias para fazer o jantar? Experimente esta receita do Lidl super prática e deliciosa
IOL
Há 2h e 27min
Castanhas com chouriça: uma receita portuguesa de conforto que tem mesmo de experimentar nesta época

O Lidl partilhou uma daquelas receitas que prometem facilitar os jantares da semana. É uma receita super simples e feita num só tabuleiro.

Com frango, legumes e muito queijo, este arroz gratinado é perfeito para quem quer uma refeição prática. Siga os passos:

 Ingredientes

  • 200 g de arroz selvagem Deluxe
  • 500 g de peito de frango em cubos
  • 50 g de molho pesto
  • Sal e pimenta q.b.
  • 150 g de brócolos
  • 50 g de pimento vermelho em tiras
  • 100 g de cenoura picada
  • 450 ml de caldo de legumes ou frango
  • 100 g de mozzarella ralada
  • 50 g de parmesão ralado

Preparação

  1. Pré-aqueça o forno a 180 °C.
  2. Num tabuleiro de forno, coloque o arroz.
  3. Junte os cubos de frango, os brócolos, o pimento vermelho e a cenoura picada.
  4. Adicione o molho pesto, uma pitada de sal e pimenta e o caldo de legumes.
  5. Envolva bem todos os ingredientes para que fiquem uniformemente cobertos.
  6. Cubra com a mozzarella e o parmesão ralados.
  7. Leve ao forno durante cerca de 35 a 40 minutos, até o arroz estar cozido e o molho reduzido.
  8. Nos últimos 5 minutos, ligue o grill para gratinar e deixar o topo bem dourado e crocante.

 

