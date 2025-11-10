Esta receita de arroz gratinado do Lidl já está na nossa lista de jantares semanais. Das mais simples que existem

Da lasanha de panela ao bolo de castanhas: 10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

Fazemos o jantar em metade do tempo! Esta é a mais recente novidade da Mercadona (e vem com 5 receitas fáceis)

Nutricionista partilha 5 receitas nutritivas e saborosas de sopas para este outono

Castanhas com chouriça: uma receita portuguesa de conforto que tem mesmo de experimentar nesta época

O Lidl partilhou uma daquelas receitas que prometem facilitar os jantares da semana. É uma receita super simples e feita num só tabuleiro.

Com frango, legumes e muito queijo, este arroz gratinado é perfeito para quem quer uma refeição prática. Siga os passos:

Ingredientes

200 g de arroz selvagem Deluxe

500 g de peito de frango em cubos

50 g de molho pesto

Sal e pimenta q.b.

150 g de brócolos

50 g de pimento vermelho em tiras

100 g de cenoura picada

450 ml de caldo de legumes ou frango

100 g de mozzarella ralada

50 g de parmesão ralado

Preparação