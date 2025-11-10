Esta receita de arroz gratinado do Lidl já está na nossa lista de jantares semanais. Das mais simples que existem

O Lidl partilhou uma daquelas receitas que prometem facilitar os jantares da semana. É uma receita super simples e feita num só tabuleiro.
Com frango, legumes e muito queijo, este arroz gratinado é perfeito para quem quer uma refeição prática. Siga os passos:
Ingredientes
- 200 g de arroz selvagem Deluxe
- 500 g de peito de frango em cubos
- 50 g de molho pesto
- Sal e pimenta q.b.
- 150 g de brócolos
- 50 g de pimento vermelho em tiras
- 100 g de cenoura picada
- 450 ml de caldo de legumes ou frango
- 100 g de mozzarella ralada
- 50 g de parmesão ralado
Preparação
- Pré-aqueça o forno a 180 °C.
- Num tabuleiro de forno, coloque o arroz.
- Junte os cubos de frango, os brócolos, o pimento vermelho e a cenoura picada.
- Adicione o molho pesto, uma pitada de sal e pimenta e o caldo de legumes.
- Envolva bem todos os ingredientes para que fiquem uniformemente cobertos.
- Cubra com a mozzarella e o parmesão ralados.
- Leve ao forno durante cerca de 35 a 40 minutos, até o arroz estar cozido e o molho reduzido.
- Nos últimos 5 minutos, ligue o grill para gratinar e deixar o topo bem dourado e crocante.