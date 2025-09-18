Facebook Instagram
Dicas

Esta receita de palmiers na air fryer é irresistível e só precisa de dois ingredientes. Espreite como se faz

Criador de conteúdos ensina a fazer palmiers na air fryer com apenas dois ingredientes
IOL
Ontem às 15:56
Palmiers
Palmiers
Lasanha de panela feita no fogão. É tão fácil esta receita do Lidl

Quem resiste a um doce rápido e crocante? O criador de conteúdos Paulo Rocha partilhou no TikTok uma receita super fácil de fazer de palmiers na air fryer.

Vai precisar apenas dos seguintes ingredientes:

  • Massa folhada retangular
  • Açúcar

Preparação:

  • Abre-se a massa folhada, cobre-se com uma camada generosa de açúcar e dobra-se simetricamente até formar uma tira;
  • Depois, cortam-se pedaços, colocam-se com o corte virado para cima na air fryer forrada com papel vegetal e deixam-se cozer a 170ºC durante 15 minutos.
  • No final, basta virar os palmiers e deixar mais 5 minutos a 180ºC.
RELACIONADOS
Lasanha de panela feita no fogão. É tão fácil esta receita do Lidl
Já não precisa de esperar pelas entregas: esta loja em Portugal vende tudo da Amazon, Temu e Shein
O forno pode esperar: esta air fryer já grelha, assa e frita
Neste brunch pode comer o que quiser até às 15h por apenas 17,5 euros. Está a ser a sensação nas redes sociais
Todos pensamos que este alimento é saudável, mas tem mais açúcar do que um refrigerante
Chegaram a Portugal os gelados gregos de que tanto falam lá fora (toppings permitem 8 mil combinações!)
Mais Vistos
00:02:14
Secret Story
Concorrente com bananofobia testado ao limite: banana gigante invade a casa
tvi
00:02:08
Secret Story
Com o noivo cá fora, Liliana recebe massagem de Fábio
tvi
00:04:20
Secret Story
Vera está de regresso à casa e a Voz deixa tudo em pratos limpos: «Este assunto fica aqui encerrado»
tvi
00:06:17
Secret Story
De ir às lágrimas! Rui e Mariana recebem missão secreta e as reações são imperdíveis
tvi
Destaques IOL
Brunch
Neste brunch pode comer o que quiser até às 15h por apenas 17,5 euros. Está a ser a sensação nas redes sociais
Gelados gregos
Chegaram a Portugal os gelados gregos de que tanto falam lá fora (toppings permitem 8 mil combinações!)
Cristina Ferreira
Estas são as calças de Cristina Ferreira que esgotaram numa hora
Dormir com cão
Dormir com o cão ou gato na cama? Isto diz muito sobre a sua personalidade
Mais Lidas
Funcionários Públicos
Vitória para milhares de funcionários públicos. Constitucional coloca em xeque lei que os excluiu da Caixa-Geral de Aposentações
cnn
Wegovy
Depois do recurso aos injetáveis Ozempic e Mounjaro, está a chegar o primeiro comprimido para a perda de peso com os mesmos resultados
cnn
Maria Botelho Moniz
Reparaste nas unhas de gel de Maria Botelho Moniz? Fugir à regra é tendencia
versa
Maçã
As maçãs que não deves comprar no supermercado pela tua saúde
versa
Rita Almeida
Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»
Benfica
Uma mensagem para Lage? Eis a curiosa reação de Di María à chegada de Mourinho
maisfutebol