Esta receita de palmiers na air fryer é irresistível e só precisa de dois ingredientes. Espreite como se faz

Quem resiste a um doce rápido e crocante? O criador de conteúdos Paulo Rocha partilhou no TikTok uma receita super fácil de fazer de palmiers na air fryer.
Vai precisar apenas dos seguintes ingredientes:
- Massa folhada retangular
- Açúcar
Preparação:
- Abre-se a massa folhada, cobre-se com uma camada generosa de açúcar e dobra-se simetricamente até formar uma tira;
- Depois, cortam-se pedaços, colocam-se com o corte virado para cima na air fryer forrada com papel vegetal e deixam-se cozer a 170ºC durante 15 minutos.
- No final, basta virar os palmiers e deixar mais 5 minutos a 180ºC.