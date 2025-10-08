Nutricionista partilha 5 receitas de sopas nutritivas e saborosas para este outono

30 receitas fáceis e baratas para os jantares de segunda à sexta

Da lasanha de panela ao bolo de castanhas: 10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

Fazemos o jantar em metade do tempo! Esta é a mais recente novidade da Mercadona (e vem com 5 receitas fáceis)

Para famílias grandes: air fryer de 8,3 litros com 9 programas está a menos de 100 euros

O outono chegou e, com ele, os dias mais frescos pedem refeições reconfortantes e nutritivas. A nutricionista Liliana Jânicas partilhou cinco receitas, no seu Instagram, de sopas ideais para esta estação, combinando sabores da época com benefícios para a saúde.

Na galeria acima pode encontrar as respetivas receitas, tornando mais fácil reproduzir estas opções saudáveis em casa. Desde combinações clássicas até sugestões criativas, estas sopas prometem aquecer o corpo e nutrir a mente durante todo o outono.