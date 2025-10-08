Facebook Instagram
Nutricionista partilha 5 receitas de sopas nutritivas e saborosas para este outono

Nutricionista ensina 5 receitas de sopas perfeitas para dias mais frios
Há 2h e 17min
O outono chegou e, com ele, os dias mais frescos pedem refeições reconfortantes e nutritivas. A nutricionista Liliana Jânicas partilhou cinco receitas, no seu Instagram, de sopas ideais para esta estação, combinando sabores da época com benefícios para a saúde.

Na galeria acima pode encontrar as respetivas receitas, tornando mais fácil reproduzir estas opções saudáveis em casa. Desde combinações clássicas até sugestões criativas, estas sopas prometem aquecer o corpo e nutrir a mente durante todo o outono.

 

