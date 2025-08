Bananas maduras? São o segredo para este lanche nutritivo e reconfortante

Fez Bacalhau à Brás e ficou seco? É isto que deve fazer para ficar no ponto e saboroso

Quantas vezes as bananas ficam esquecidas no cesto da fruta e, quando damos por elas, já estão demasiado maduras? A reação habitual é deitá-las fora. No entanto, pode reaproveitá-las para um lanche saudável.

A nutricionista Rita Almeida partilhou, no seu Instagram, uma receita incrível para aproveitar as bananas maduras: pão de banana. "É ligeiramente adocicado, mas não é um bolo", sublinha, ideal para um lanche ou jantar leve de domingo.

A receita é simples: basta bater 3 bananas maduras com 3 ovos e 3 colheres de sopa de azeite ou óleo de coco. Junta-se depois 300g de farinha (aveia, trigo ou espelta) e uma colher de chá de fermento. Mistura-se tudo muito bem, leva-se ao forno numa forma untada e enfarinhada, a 180 °C, durante cerca de 30 minutos.

