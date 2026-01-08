Refeições leves para Janeiro: experimente estes lombinhos de pescadas deliciosos

Depois de um mês cheio de enchidos, doces e copos levantados em celebração, Janeiro é o momento de regressar às rotinas e às refeições mais equilibradas.
Para quem procura começar o ano de forma saudável, a criadora de conteúdos Filipa Mendes partilhou no seu Instagram uma receita simples e reconfortante: lombinhos de pescada em leite de coco, um prato leve, aromático e cheio de sabor, ideal para incluir peixe nas refeições do dia a dia.
Ingredientes (para 4 pessoas)
- 4 lombinhos de pescada
- 1 cebola partida em rodelas
- 2 dentes de alho esmagados
- Coentros picados
- 200 mL de leite de coco + 100 mL de leite de vaca
- Azeite
- Sumo de 1/2 limão
- 6 tomates cereja
- 4 raminhos de tomilho
- 1 folha de louro
- Sal e pimenta
Preparação
- Pré-aqueça o forno a 200ºC.
- Num tabuleiro, coloque um fio de azeite e disponha a cebola e o alho, formando uma base.
- Coloque os lombinhos de pescada sobre a cama de cebola e alho.
- Tempere o peixe com sal, pimenta e sumo de limão. Adicione o tomilho, a folha de louro e os tomates cereja.
- Numa taça, misture o leite de coco com o leite de vaca e regue sobre o peixe.
- Leve o tabuleiro ao forno e cozinhe até o peixe ficar tenro e o molho a borbulhar.
- Retire o peixe e os tomates do tabuleiro. Triture o molho com os vegetais até obter uma textura cremosa.
- Volte a regar o peixe com o molho antes de servir.