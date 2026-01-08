Facebook Instagram
Receitas

Refeições leves para Janeiro: experimente estes lombinhos de pescadas deliciosos

Depois dos excessos, este prato de pescada vai salvar as suas refeições
IOL
Hoje às 10:46
Lombinhos de pescada
Lombinhos de pescada
Pataniscas sem bacalhau: a versão rápida e saudável que está a conquistar as redes sociais

Depois de um mês cheio de enchidos, doces e copos levantados em celebração, Janeiro é o momento de regressar às rotinas e às refeições mais equilibradas.

Para quem procura começar o ano de forma saudável, a criadora de conteúdos Filipa Mendes partilhou no seu Instagram uma receita simples e reconfortante: lombinhos de pescada em leite de coco, um prato leve, aromático e cheio de sabor, ideal para incluir peixe nas refeições do dia a dia.

Ingredientes (para 4 pessoas)

  • 4 lombinhos de pescada
  • 1 cebola partida em rodelas
  • 2 dentes de alho esmagados
  • Coentros picados
  • 200 mL de leite de coco + 100 mL de leite de vaca
  • Azeite
  • Sumo de 1/2 limão
  • 6 tomates cereja
  • 4 raminhos de tomilho
  • 1 folha de louro
  • Sal e pimenta

Preparação

  1. Pré-aqueça o forno a 200ºC.
  2. Num tabuleiro, coloque um fio de azeite e disponha a cebola e o alho, formando uma base.
  3. Coloque os lombinhos de pescada sobre a cama de cebola e alho.
  4. Tempere o peixe com sal, pimenta e sumo de limão. Adicione o tomilho, a folha de louro e os tomates cereja.
  5. Numa taça, misture o leite de coco com o leite de vaca e regue sobre o peixe.
  6. Leve o tabuleiro ao forno e cozinhe até o peixe ficar tenro e o molho a borbulhar.
  7. Retire o peixe e os tomates do tabuleiro. Triture o molho com os vegetais até obter uma textura cremosa.
  8. Volte a regar o peixe com o molho antes de servir.
RELACIONADOS
Pataniscas sem bacalhau: a versão rápida e saudável que está a conquistar as redes sociais
Faça este pão saudável em casa na air fryer. Fica super crocante e fofo
O ar que respira em casa pode ser mais saudável: e a solução está nas paredes
Comer fruta à noite engorda? Especialistas esclarecem mitos sobre alimentação saudável
Comer só três grandes refeições ou várias pequenas ao longo dia: qual a solução mais saudável?
Estes são os peixes mais saudáveis à venda em Portugal (mas há sete que deve evitar)
Mais Vistos
00:08:42
Dois às 10
Repórter da TVI denuncia mensagens suspeitas enviadas por Maycon Douglas: “Temos essa mensagens”
tvi
00:05:20
Dois às 10
Suzana Garcia revela ter informações sobre Maycon Douglas: “Não há namorada nenhuma”
tvi
00:01:51
Namorada de Maycon Douglas faz arrepiante partilha: veja o vídeo!
selfie
00:08:42
Dois às 10
Amigos de Maycon Douglas são ameaçados, após entrevista à TVI: “Nós sabemos e temos as provas”
tvi
Destaques IOL
Viagens
Descobrimos uma praia de sonho que fica a 1h30 de Portugal (e não precisa de ir de avião)
Viagem
Evite surpresas no aeroporto: conheça as regras de bagagem de mão de todas as companhias aéreas
Férias 2026
Feriados bem planeados em 2026: descanse 44 dias usando apenas 13 dias de férias
Viagens
É mais barato do que ir para o Algarve: o destino perfeito para as suas férias de 2026 está aqui
Mais Lidas
Guerra na Ucrânia
Rússia sem reservas: perdas humanas e materiais na Ucrânia travam planos de expansão
cnn
Famosos
Marcelo Palma fala sobre funeral de Maycon Douglas: "Para quem quiser prestar a sua última homenagem"
selfie
Dicas
Humidade nos cantos da casa de banho? Este produto da Mercadona faz milagres
Cristiano Ronaldo
O dinheiro não compra tudo: Cristiano Ronaldo viu a sua proposta ser recusada
Famosos
Em dia especial, Marcia Soares declara-se a ex-concorrente do "Big Brother": "Amo-te"
selfie
Maycon
Após muita especulação, confirma-se: Este grande amigo de Maycon vai tratar do seu funeral