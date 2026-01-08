Refeições leves para Janeiro: experimente estes lombinhos de pescadas deliciosos

Pataniscas sem bacalhau: a versão rápida e saudável que está a conquistar as redes sociais

Depois de um mês cheio de enchidos, doces e copos levantados em celebração, Janeiro é o momento de regressar às rotinas e às refeições mais equilibradas.

Para quem procura começar o ano de forma saudável, a criadora de conteúdos Filipa Mendes partilhou no seu Instagram uma receita simples e reconfortante: lombinhos de pescada em leite de coco, um prato leve, aromático e cheio de sabor, ideal para incluir peixe nas refeições do dia a dia.

Ingredientes (para 4 pessoas)

4 lombinhos de pescada

1 cebola partida em rodelas

2 dentes de alho esmagados

Coentros picados

200 mL de leite de coco + 100 mL de leite de vaca

Azeite

Sumo de 1/2 limão

6 tomates cereja

4 raminhos de tomilho

1 folha de louro

Sal e pimenta

Preparação