Receitas
Mousse de manga
Mousse de manga

Esta mousse de manga é tudo o que precisa para refrescar nos dias de calor
IOL
Hoje às 10:17
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A sobremesa perfeita para o verão? Experimente esta mousse de manga

Quer uma sobremesa fresca e leve para estes dias de calor? Experimente esta receita de mousse de manga partilhada pela criadora de conteúdos @rita.camoesas, conhecida no TikTok por partilhar as suas receitas incríveis e deliciosas.

Ingredientes principais:

  • 1 pacote de natas frias
  • 1 e ½ folha de gelatina
  • 200 g de leite condensado
  • 200 g de polpa de manga

Modo de preparação:

  • Comece por demolhar a gelatina em água fria. Enquanto isso, bata as natas até ficarem firmes. Retire a gelatina da água, coloque-a num recipiente com 3 colheres de água e derreta no micro-ondas por alguns segundos.
  • Junte as natas batidas com a polpa de manga e o leite condensado, batendo novamente para envolver bem os ingredientes. Por fim, adicione a gelatina derretida e misture cuidadosamente.
  • Depois, leve ao frigorífico até firmar e desfrute de uma sobremesa cremosa, fresca e com o sabor tropical da manga.
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