Nutricionista partilha receita fresca e leve para os dias quentes de verão

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Com as temperaturas a subir, as refeições leves, frescas e fáceis de preparar ganham destaque nas mesas dos portugueses. A pensar nos dias mais quentes, a nutricionista Teresa Valadar partilhou uma sugestão saudável e fresca: uma massa de camarão fresca, ideal para almoços ou jantares de verão.

A receita junta massa de lacinhos, pepino, tomate cherry, cenoura ralada, azeitonas pretas e camarão cozido, resultando numa refeição colorida e nutritiva que pode ser preparada com antecedência e servida fria.

Ingredientes (3 porções)

180 gramas de massa lacinhos (peso em cru)

1 pepino cortado em pedaços

2 mãos de tomates cherry cortados ao meio

2 mãos de azeitonas pretas cortadas ao meio

1 cenoura média ralada

Camarão cozido a gosto

Para o molho (triturar tudo)

2 ovos cozidos

4 colheres de sopa de iogurte grego natural light

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-preta a gosto

Para preparar, basta cozer a massa, deixar arrefecer e misturar com os restantes ingredientes. Depois, é só envolver tudo com o molho e servir bem fresco.