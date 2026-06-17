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Nutricionista partilha receita fresca e leve para os dias quentes de verão
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Há 3h e 26min
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Fácil de preparar e repleta de ingredientes frescos, é ideal para almoços e jantares sem complicações

Com as temperaturas a subir, as refeições leves, frescas e fáceis de preparar ganham destaque nas mesas dos portugueses. A pensar nos dias mais quentes, a nutricionista Teresa Valadar partilhou uma sugestão saudável e fresca: uma massa de camarão fresca, ideal para almoços ou jantares de verão.

A receita junta massa de lacinhos, pepino, tomate cherry, cenoura ralada, azeitonas pretas e camarão cozido, resultando numa refeição colorida e nutritiva que pode ser preparada com antecedência e servida fria.

Ingredientes (3 porções)

  • 180 gramas de massa lacinhos (peso em cru)
  • 1 pepino cortado em pedaços
  • 2 mãos de tomates cherry cortados ao meio
  • 2 mãos de azeitonas pretas cortadas ao meio
  • 1 cenoura média ralada
  • Camarão cozido a gosto

Para o molho (triturar tudo)

  • 2 ovos cozidos
  • 4 colheres de sopa de iogurte grego natural light
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-preta a gosto

Para preparar, basta cozer a massa, deixar arrefecer e misturar com os restantes ingredientes. Depois, é só envolver tudo com o molho e servir bem fresco. 

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