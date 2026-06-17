Nutricionista partilha receita fresca e leve para os dias quentes de verão

Com as temperaturas a subir, as refeições leves, frescas e fáceis de preparar ganham destaque nas mesas dos portugueses. A pensar nos dias mais quentes, a nutricionista Teresa Valadar partilhou uma sugestão saudável e fresca: uma massa de camarão fresca, ideal para almoços ou jantares de verão.
A receita junta massa de lacinhos, pepino, tomate cherry, cenoura ralada, azeitonas pretas e camarão cozido, resultando numa refeição colorida e nutritiva que pode ser preparada com antecedência e servida fria.
Ingredientes (3 porções)
- 180 gramas de massa lacinhos (peso em cru)
- 1 pepino cortado em pedaços
- 2 mãos de tomates cherry cortados ao meio
- 2 mãos de azeitonas pretas cortadas ao meio
- 1 cenoura média ralada
- Camarão cozido a gosto
Para o molho (triturar tudo)
- 2 ovos cozidos
- 4 colheres de sopa de iogurte grego natural light
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-preta a gosto
Para preparar, basta cozer a massa, deixar arrefecer e misturar com os restantes ingredientes. Depois, é só envolver tudo com o molho e servir bem fresco.