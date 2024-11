Ensinamos a fazer um dos pratos tradicionais preferidos dos portugueses (simples e económico)

Rojões no forno com batatas

Estes rojões no forno com batatas é uma receita com sabores bem tradicionais. Uma receita simples com poucos ingredientes e muito económica.

Rojões no forno com batatas

Ingredientes

800gr batatas cortadas aos cubos;

1kg rojões;

1 chouriço cortado em cubos;

Sal;

4 dentes de alho picados;

2 c. sopa tomilho picado;

200ml cerveja;

200ml água.

Preparação

1. Comece por colocar num pirex as batatas cortadas em cubos, os rojões e o chouriço cortado em cubos. Tempere com sal, o alho e o tomilho picado.

2. Regue os ingredientes com a cerveja e a água. Leve ao forno, a 180º, até a carne e as batatas estarem cozinhadas.