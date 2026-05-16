Receitas
Salada de massa e salmão
Salada de massa e salmão

Esta salada de massa com manga e salmão é ideal para um almoço leve de verão

Fábio Belo
Há 1h e 5min
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Simples, fresca, rápida e absolutamente deliciosa

Esta salada de massa com manga, abacate e salmão é daquelas receitas que vais querer repetir todas as semanas.

Ingredientes:

  • 200 g de massa espirais
  • 1 manga
  • 1 abacate
  • 2 lombos de salmão grelhados
  • Cebolinho picado
  • Vinagre balsâmico
  • Sal q.b.


Preparação:
1. Coze a massa em água com sal.
2. Corta a manga, o abacate e o salmão em cubos.
2. Numa taça, junta todos os ingredientes e tempera com cebolinho picado, vinagre balsâmico e sal, se necessário.
2. Envolve tudo muito bem e está pronta a servir!
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