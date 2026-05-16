Esta salada de massa com manga e salmão é ideal para um almoço leve de verão
Fábio Belo
Há 1h e 5min
Mais 5 sugestões
Simples, fresca, rápida e absolutamente deliciosa
Esta salada de massa com manga, abacate e salmão é daquelas receitas que vais querer repetir todas as semanas.
Ingredientes:
- 200 g de massa espirais
- 1 manga
- 1 abacate
- 2 lombos de salmão grelhados
- Cebolinho picado
- Vinagre balsâmico
- Sal q.b.
Preparação:
1. Coze a massa em água com sal.
2. Corta a manga, o abacate e o salmão em cubos.
2. Numa taça, junta todos os ingredientes e tempera com cebolinho picado, vinagre balsâmico e sal, se necessário.
2. Envolve tudo muito bem e está pronta a servir!
RELACIONADOS