Esta salada de massa com manga e salmão é ideal para um almoço leve de verão

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Ingredientes:

200 g de massa espirais

1 manga

1 abacate

2 lombos de salmão grelhados

Cebolinho picado

Vinagre balsâmico

Sal q.b.



Preparação:

1. Coze a massa em água com sal.

2. Corta a manga, o abacate e o salmão em cubos.

2. Numa taça, junta todos os ingredientes e tempera com cebolinho picado, vinagre balsâmico e sal, se necessário.

2. Envolve tudo muito bem e está pronta a servir!