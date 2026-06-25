Esqueça as sandes: experimente estas saladas no pote para levar para a praia

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Farto de levar sempre sandes para a praia ou as mesmas saladas? A página de Instagram Panelinha de Sabores voltou a partilhar uma sugestão que está a chamar a atenção de quem procura opções rápidas, equilibradas e fáceis de transportar: saladas no pote.

Pensadas para dias de praia, trabalho ou piqueniques, estas receitas destacam-se pela organização em camadas, que ajuda a manter os ingredientes frescos até ao momento de consumo. A base começa sempre pelo molho e termina com os ingredientes mais delicados, garantindo melhor conservação e textura.

Outro ponto sublinhado é a flexibilidade das receitas, sobretudo na proteína, que pode ser ajustada conforme as necessidades individuais, seja frango, atum, ovo, queijo ou alternativas vegetais.

Receitas de saladas no pote

Molho base (por frasco)

6 ml de azeite

10 ml de vinagre

10 ml de sumo de limão

½ colher de chá de mostarda Dijon

Orégãos a gosto

Frasco 1 – Grão-de-bico com atum

120 g de grão-de-bico cozido (½ lata)

¼ pepino em cubos pequenos

8 tomates cereja cortados ao meio

¼ cebola roxa picada

3 colheres de sopa de milho

1 lata pequena de atum ao natural

Alface

Frasco 2 – Grão-de-bico com feta e ovo

120 g de grão-de-bico cozido (½ lata)

¼ pepino em cubos pequenos

8 tomates cereja cortados ao meio

¼ cebola roxa picada

3 colheres de sopa de milho

30 g de queijo feta

1 ovo cozido

Alface

Frasco 3 – Quinoa mediterrânica com frango

120 g de quinoa cozida

¼ pepino em cubos

8 tomates cereja cortados ao meio

¼ cebola roxa picada

1 bife de frango grelhado em cubos

¼ abacate

Coentros a gosto

Frasco 4 – Lentilhas com maçã e arandos

120 g de lentilhas cozidas

¼ pepino em cubos

1 tomate pequeno em cubos

¼ cebola roxa picada

1 maçã pequena em cubos

2 colheres de sopa de arandos

Salsa ou coentros a gosto

Para obter cerca de 120 g de quinoa cozida:

40 g de quinoa crua

80 ml de água

Preparação: lavar a quinoa, levar ao lume com água, deixar ferver e cozinhar em lume brando durante 10 a 12 minutos. Deixar repousar 5 minutos tapado e soltar com um garfo.