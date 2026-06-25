Esqueça as sandes: experimente estas saladas no pote para levar para a praia

Farto de levar sempre sandes para a praia ou as mesmas saladas? A página de Instagram Panelinha de Sabores voltou a partilhar uma sugestão que está a chamar a atenção de quem procura opções rápidas, equilibradas e fáceis de transportar: saladas no pote.
Pensadas para dias de praia, trabalho ou piqueniques, estas receitas destacam-se pela organização em camadas, que ajuda a manter os ingredientes frescos até ao momento de consumo. A base começa sempre pelo molho e termina com os ingredientes mais delicados, garantindo melhor conservação e textura.
Outro ponto sublinhado é a flexibilidade das receitas, sobretudo na proteína, que pode ser ajustada conforme as necessidades individuais, seja frango, atum, ovo, queijo ou alternativas vegetais.
Receitas de saladas no pote
Molho base (por frasco)
- 6 ml de azeite
- 10 ml de vinagre
- 10 ml de sumo de limão
- ½ colher de chá de mostarda Dijon
- Orégãos a gosto
Frasco 1 – Grão-de-bico com atum
- 120 g de grão-de-bico cozido (½ lata)
- ¼ pepino em cubos pequenos
- 8 tomates cereja cortados ao meio
- ¼ cebola roxa picada
- 3 colheres de sopa de milho
- 1 lata pequena de atum ao natural
- Alface
Frasco 2 – Grão-de-bico com feta e ovo
- 120 g de grão-de-bico cozido (½ lata)
- ¼ pepino em cubos pequenos
- 8 tomates cereja cortados ao meio
- ¼ cebola roxa picada
- 3 colheres de sopa de milho
- 30 g de queijo feta
- 1 ovo cozido
- Alface
Frasco 3 – Quinoa mediterrânica com frango
- 120 g de quinoa cozida
- ¼ pepino em cubos
- 8 tomates cereja cortados ao meio
- ¼ cebola roxa picada
- 1 bife de frango grelhado em cubos
- ¼ abacate
- Coentros a gosto
Frasco 4 – Lentilhas com maçã e arandos
- 120 g de lentilhas cozidas
- ¼ pepino em cubos
- 1 tomate pequeno em cubos
- ¼ cebola roxa picada
- 1 maçã pequena em cubos
- 2 colheres de sopa de arandos
- Salsa ou coentros a gosto
Para obter cerca de 120 g de quinoa cozida:
- 40 g de quinoa crua
- 80 ml de água
Preparação: lavar a quinoa, levar ao lume com água, deixar ferver e cozinhar em lume brando durante 10 a 12 minutos. Deixar repousar 5 minutos tapado e soltar com um garfo.