Salada de camarão fresca: a receita ideal para almoços de dias quentes
Fábio Belo
Hoje às 10:00
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Leve, fresca e ideal para dias de calor
Leve, fresca e cheia de sabor, daquelas receitas que sabem mesmo bem nos dias de sol.
Ingredientes
- 6 c. sopa de arroz basmati
- 1 manga
- 1 abacate
- 1/2 pimento vermelho
- 200 g de camarão cozido
- Sal q.b.
- Cebolinho
- Sumo de 1 limão
Preparação
1. Coza o arroz em água temperada com sal.
2. Descasque a manga e o abacate e corte em cubos pequenos. Corte também o pimento e o camarão.
3. Numa taça, misture o arroz com a manga, o abacate, o pimento e o camarão.
4. Tempere com sal, cebolinho picado e sumo de limão.
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