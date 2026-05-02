Salada de camarão fresca: a receita ideal para almoços de dias quentes

Esta receita de lombo de porco tem um molho que faz toda a diferença

Aprenda a fazer pavlova como nas pastelarias. Espreite a receita

Sem ideias para os jantares desta semana? Deixamos 5 receitas rápidas e saudáveis

Esqueça o frango seco: esta receita com requeijão e mel é uma verdadeira tentação

A receita de massa orzo com carne picada que fica pronta em minutos

Leve, fresca e cheia de sabor, daquelas receitas que sabem mesmo bem nos dias de sol.



Ingredientes

6 c. sopa de arroz basmati

1 manga

1 abacate

1/2 pimento vermelho

200 g de camarão cozido

Sal q.b.

Cebolinho

Sumo de 1 limão



Preparação

1. Coza o arroz em água temperada com sal.

2. Descasque a manga e o abacate e corte em cubos pequenos. Corte também o pimento e o camarão.

3. Numa taça, misture o arroz com a manga, o abacate, o pimento e o camarão.

4. Tempere com sal, cebolinho picado e sumo de limão.