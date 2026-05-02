Receitas
Salada Primaveril Camarão
Salada Primaveril Camarão

Salada de camarão fresca: a receita ideal para almoços de dias quentes

Fábio Belo
Hoje às 10:00
Mais 5 sugestões
A receita de massa orzo com carne picada que fica pronta em minutos
Esqueça o frango seco: esta receita com requeijão e mel é uma verdadeira tentação
Sem ideias para os jantares desta semana? Deixamos 5 receitas rápidas e saudáveis
Aprenda a fazer pavlova como nas pastelarias. Espreite a receita
Esta receita de lombo de porco tem um molho que faz toda a diferença

Leve, fresca e ideal para dias de calor

Leve, fresca e cheia de sabor, daquelas receitas que sabem mesmo bem nos dias de sol.

Ingredientes

  • 6 c. sopa de arroz basmati
  • 1 manga
  • 1 abacate
  • 1/2 pimento vermelho
  • 200 g de camarão cozido
  • Sal q.b.
  • Cebolinho
  • Sumo de 1 limão


Preparação
1. Coza o arroz em água temperada com sal.
2. Descasque a manga e o abacate e corte em cubos pequenos. Corte também o pimento e o camarão.
3. Numa taça, misture o arroz com a manga, o abacate, o pimento e o camarão.
4. Tempere com sal, cebolinho picado e sumo de limão.
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
A receita de massa orzo com carne picada que fica pronta em minutos
Esqueça o frango seco: esta receita com requeijão e mel é uma verdadeira tentação
Sem ideias para os jantares desta semana? Deixamos 5 receitas rápidas e saudáveis
Aprenda a fazer pavlova como nas pastelarias. Espreite a receita
Esta receita de lombo de porco tem um molho que faz toda a diferença