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Assar sardinhas na air fryer sem deixar cheiro a peixe em casa nunca foi tão fácil. É assim que se faz
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Há 1h e 32min
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Descobrimos como se faz sardinhas assadas com salada de pimentos sem deixar a casa a cheirar a peixe

Com o verão a aproximar-se e a época das sardinhas assadas ao rubro, há quem continue a adorar o sabor deste prato tradicional, mas não suporte o cheiro intenso e o fumo que normalmente se espalham pela casa.

Para esses casos, surgiu uma alternativa cada vez mais popular: preparar sardinhas na air fryer. Uma solução prática, rápida e que promete manter todo o sabor, sem deixar o típico odor a assado dentro de casa.

A sugestão foi partilhada pela criadora de conteúdos @panelinha_de_sabores, no Instagram, e rapidamente chamou a atenção dos seguidores pela simplicidade do método.

Ingredientes

Para as sardinhas:

  • 1,8 kg de sardinhas
  • Sal q.b.

Para a salada de pimentos:

  • 4 pimentos (verdes e vermelhos)
  • 2 dentes de alho
  • 20 ml de azeite
  • Salsa e/ou coentros frescos
  • Sal q.b.
  • “Sumo” dos pimentos assados, vinagre ou sumo de limão a gosto

Preparação

  • Lavar as sardinhas, temperar com sal e reservar no frigorífico.
  • Lavar e secar bem os pimentos.
  • Colocá-los na air fryer a 200ºC durante 15 a 20 minutos, virando 2 a 3 vezes até a pele ficar tostada.
  • Retirar e colocar os pimentos numa tigela tapada durante cerca de 5 minutos.
  • Remover a pele dos pimentos e cortá-los.
  • Adicionar alho picado, salsa ou coentros, azeite e o “sumo” dos pimentos (ou vinagre/sumo de limão). Misturar bem.
  • Colocar as sardinhas na air fryer em camada única.
  • Cozinhar a 200ºC durante 10 a 12 minutos, virando a meio do tempo para dourarem de ambos os lados.
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