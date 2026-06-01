Assar sardinhas na air fryer sem deixar cheiro a peixe em casa nunca foi tão fácil. É assim que se faz

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Com o verão a aproximar-se e a época das sardinhas assadas ao rubro, há quem continue a adorar o sabor deste prato tradicional, mas não suporte o cheiro intenso e o fumo que normalmente se espalham pela casa.

Para esses casos, surgiu uma alternativa cada vez mais popular: preparar sardinhas na air fryer. Uma solução prática, rápida e que promete manter todo o sabor, sem deixar o típico odor a assado dentro de casa.

A sugestão foi partilhada pela criadora de conteúdos @panelinha_de_sabores, no Instagram, e rapidamente chamou a atenção dos seguidores pela simplicidade do método.

Ingredientes

Para as sardinhas:

1,8 kg de sardinhas

Sal q.b.

Para a salada de pimentos:

4 pimentos (verdes e vermelhos)

2 dentes de alho

20 ml de azeite

Salsa e/ou coentros frescos

Sal q.b.

“Sumo” dos pimentos assados, vinagre ou sumo de limão a gosto

Preparação