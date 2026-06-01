Assar sardinhas na air fryer sem deixar cheiro a peixe em casa nunca foi tão fácil. É assim que se faz

Com o verão a aproximar-se e a época das sardinhas assadas ao rubro, há quem continue a adorar o sabor deste prato tradicional, mas não suporte o cheiro intenso e o fumo que normalmente se espalham pela casa.
Para esses casos, surgiu uma alternativa cada vez mais popular: preparar sardinhas na air fryer. Uma solução prática, rápida e que promete manter todo o sabor, sem deixar o típico odor a assado dentro de casa.
A sugestão foi partilhada pela criadora de conteúdos @panelinha_de_sabores, no Instagram, e rapidamente chamou a atenção dos seguidores pela simplicidade do método.
Ingredientes
Para as sardinhas:
- 1,8 kg de sardinhas
- Sal q.b.
Para a salada de pimentos:
- 4 pimentos (verdes e vermelhos)
- 2 dentes de alho
- 20 ml de azeite
- Salsa e/ou coentros frescos
- Sal q.b.
- “Sumo” dos pimentos assados, vinagre ou sumo de limão a gosto
Preparação
- Lavar as sardinhas, temperar com sal e reservar no frigorífico.
- Lavar e secar bem os pimentos.
- Colocá-los na air fryer a 200ºC durante 15 a 20 minutos, virando 2 a 3 vezes até a pele ficar tostada.
- Retirar e colocar os pimentos numa tigela tapada durante cerca de 5 minutos.
- Remover a pele dos pimentos e cortá-los.
- Adicionar alho picado, salsa ou coentros, azeite e o “sumo” dos pimentos (ou vinagre/sumo de limão). Misturar bem.
- Colocar as sardinhas na air fryer em camada única.
- Cozinhar a 200ºC durante 10 a 12 minutos, virando a meio do tempo para dourarem de ambos os lados.