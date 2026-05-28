Bacalhau com natas para quem precisa de emagrecer: esta receita só tem 300 calorias

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Fazer dieta não significa ter de cortar completamente os pratos de que mais gosta. Embora muitas receitas tradicionais sejam bastante calóricas, existem formas mais leves de as preparar sem perder o sabor.

Foi precisamente isso que mostrou o personal trainer Rui Pinheiro, através da página de Instagram @rui.pinheiro.personaltrainer, ao partilhar uma versão mais saudável de bacalhau com natas.

A receita, pensada para duas pessoas, tem apenas cerca de 300 calorias por dose e surge como alternativa para quem quer perder peso sem recorrer a refeições “secas” ou pouco apelativas.

Segundo Rui Pinheiro, pequenas alterações nos ingredientes podem fazer toda a diferença no valor calórico dos pratos, permitindo manter uma alimentação equilibrada sem abdicar de algumas receitas mais reconfortantes.

O personal trainer partilhou ainda um vídeo com o passo a passo da preparação. Ainda assim, pode consultar abaixo a receita completa.