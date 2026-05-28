Bacalhau com natas para quem precisa de emagrecer: esta receita só tem 300 calorias

Fazer dieta não significa ter de cortar completamente os pratos de que mais gosta. Embora muitas receitas tradicionais sejam bastante calóricas, existem formas mais leves de as preparar sem perder o sabor.
Foi precisamente isso que mostrou o personal trainer Rui Pinheiro, através da página de Instagram @rui.pinheiro.personaltrainer, ao partilhar uma versão mais saudável de bacalhau com natas.
A receita, pensada para duas pessoas, tem apenas cerca de 300 calorias por dose e surge como alternativa para quem quer perder peso sem recorrer a refeições “secas” ou pouco apelativas.
Segundo Rui Pinheiro, pequenas alterações nos ingredientes podem fazer toda a diferença no valor calórico dos pratos, permitindo manter uma alimentação equilibrada sem abdicar de algumas receitas mais reconfortantes.
O personal trainer partilhou ainda um vídeo com o passo a passo da preparação. Ainda assim, pode consultar abaixo a receita completa.