Cremoso e crocante ao mesmo tempo: este leite creme é incrível

Sem ideias do que fazer de sobremesas para o Ano Novo? A criadora de conteúdos Margarida Cardoso partilhou uma receita simples e deliciosa de leite creme, perfeita para celebrar o Ano Novo em família ou com amigos.
Este clássico da doçaria portuguesa combina aromas tradicionais como canela e limão, resultando num creme cremoso que derrete na boca. Margarida revela uma versão prática que qualquer pessoa pode fazer em casa, mesmo sem grande experiência na cozinha.
Ingredientes:
- 1 litro de leite
- 1 pau de canela
- 1 casca de limão
- 180g de açúcar
- 6 gemas
- 4 colheres de sopa de amido de milho
Preparação:
- Levar ao lume o leite (reservando um pouco), o açúcar, o pau de canela e a casca de limão até levantar fervura.
- Misturar o amido de milho com as gemas e o leite reservado até ficar homogéneo.
- Retirar o pau de canela e a casca de limão do leite quente.
- Adicionar a mistura das gemas ao leite, mexendo sempre.
- Levar novamente ao lume, mexendo sem parar, até engrossar e começar a borbulhar.
- Verter para uma travessa ou taças individuais e deixar arrefecer.
- Antes de servir, polvilhar com açúcar e queimar com um queimador para criar a tradicional crosta caramelizada.