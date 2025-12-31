Facebook Instagram
Cremoso e crocante ao mesmo tempo: este leite creme é incrível

Experimente esta receita deliciosa
Hoje às 11:32
Este patê de fígado é sempre um sucesso cá em casa. Experimente a receita para o Ano Novo

Sem ideias do que fazer de sobremesas para o Ano Novo? A criadora de conteúdos Margarida Cardoso partilhou uma receita simples e deliciosa de leite creme, perfeita para celebrar o Ano Novo em família ou com amigos.

Este clássico da doçaria portuguesa combina aromas tradicionais como canela e limão, resultando num creme cremoso que derrete na boca. Margarida revela uma versão prática que qualquer pessoa pode fazer em casa, mesmo sem grande experiência na cozinha.

Ingredientes:

  • 1 litro de leite
  • 1 pau de canela
  • 1 casca de limão
  • 180g de açúcar
  • 6 gemas
  • 4 colheres de sopa de amido de milho

Preparação:

  • Levar ao lume o leite (reservando um pouco), o açúcar, o pau de canela e a casca de limão até levantar fervura.
  • Misturar o amido de milho com as gemas e o leite reservado até ficar homogéneo.
  • Retirar o pau de canela e a casca de limão do leite quente.
  • Adicionar a mistura das gemas ao leite, mexendo sempre.
  • Levar novamente ao lume, mexendo sem parar, até engrossar e começar a borbulhar.
  • Verter para uma travessa ou taças individuais e deixar arrefecer.
  • Antes de servir, polvilhar com açúcar e queimar com um queimador para criar a tradicional crosta caramelizada.

 

