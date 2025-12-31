Cremoso e crocante ao mesmo tempo: este leite creme é incrível

Este patê de fígado é sempre um sucesso cá em casa. Experimente a receita para o Ano Novo

Sem ideias do que fazer de sobremesas para o Ano Novo? A criadora de conteúdos Margarida Cardoso partilhou uma receita simples e deliciosa de leite creme, perfeita para celebrar o Ano Novo em família ou com amigos.

Este clássico da doçaria portuguesa combina aromas tradicionais como canela e limão, resultando num creme cremoso que derrete na boca. Margarida revela uma versão prática que qualquer pessoa pode fazer em casa, mesmo sem grande experiência na cozinha.

Ingredientes:

1 litro de leite

1 pau de canela

1 casca de limão

180g de açúcar

6 gemas

4 colheres de sopa de amido de milho

Preparação: