Experimentámos a tarte viral de maçã e leite condensado e já não queremos outra coisa. Espreite a receita

Uma das sobremesas preferidas dos portugueses faz-se em apenas dois passos

Leva poucos ingredientes e só precisa de uma frigideira: faça esta receita de frittata de espinafres

Receita de sobremesa rápida para quem não sabe cozinhar: uma delícia

Rita Camoesas, criadora de conteúdos que soma mais de 190 mil seguidores no Instagram, partilhou uma sobremesa nas suas redes sociais que tornou-se rapidamente viral e nós já fizemos: uma tarte de maçã e leite condensado.

A receita começa com uma base simples de bolacha digestiva triturada e manteiga derretida, que serve de suporte para o puré de maçã. Depois de ir ao congelador para ganhar consistência, entra a camada mais gulosa: uma mistura de leite condensado com gelatina, responsável pela textura cremosa da sobremesa.

No final, basta levar ao frigorífico e terminar com canela por cima, detalhe que dá ainda mais sabor e um toque reconfortante à receita.

Ingredientes

300g de bolacha digestiva

100g de manteiga derretida

750g de puré de maçã

1 lata de leite condensado

4 folhas de gelatina

Canela em pó q.b.

Preparação