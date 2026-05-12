Experimentámos a tarte viral de maçã e leite condensado e já não queremos outra coisa. Espreite a receita
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É deliciosa e impossível de resistir
Rita Camoesas, criadora de conteúdos que soma mais de 190 mil seguidores no Instagram, partilhou uma sobremesa nas suas redes sociais que tornou-se rapidamente viral e nós já fizemos: uma tarte de maçã e leite condensado.
A receita começa com uma base simples de bolacha digestiva triturada e manteiga derretida, que serve de suporte para o puré de maçã. Depois de ir ao congelador para ganhar consistência, entra a camada mais gulosa: uma mistura de leite condensado com gelatina, responsável pela textura cremosa da sobremesa.
No final, basta levar ao frigorífico e terminar com canela por cima, detalhe que dá ainda mais sabor e um toque reconfortante à receita.
Ingredientes
- 300g de bolacha digestiva
- 100g de manteiga derretida
- 750g de puré de maçã
- 1 lata de leite condensado
- 4 folhas de gelatina
- Canela em pó q.b.
Preparação
- Comece por triturar as bolachas e misturá-las com a manteiga derretida. Espalhe a mistura numa forma e pressione bem para criar a base.
- De seguida, coloque o puré de maçã por cima e leve ao congelador até ficar mais firme.
- Entretanto, demolhe as folhas de gelatina em água fria. Escorra o excesso de água e leve-as ao lume mínimo com um pouco de água até derreterem completamente.
- Misture a gelatina no leite condensado e envolva bem. Depois, verta esta mistura sobre a camada de maçã.
- Leve ao frigorífico até solidificar e, antes de servir, finalize com canela em pó por cima.
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