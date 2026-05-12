Receitas
Tarte
Tarte

Experimentámos a tarte viral de maçã e leite condensado e já não queremos outra coisa. Espreite a receita
IOL
Há 1h e 45min
Mais 4 sugestões
Receita de sobremesa rápida para quem não sabe cozinhar: uma delícia
Leva poucos ingredientes e só precisa de uma frigideira: faça esta receita de frittata de espinafres
Uma das sobremesas preferidas dos portugueses faz-se em apenas dois passos
Maria Botelho Moniz ensinou-nos a fazer a sua sobremesa favorita

É deliciosa e impossível de resistir

Rita Camoesas, criadora de conteúdos que soma mais de 190 mil seguidores no Instagram, partilhou uma sobremesa nas suas redes sociais que tornou-se rapidamente viral e nós já fizemos: uma tarte de maçã e leite condensado.

A receita começa com uma base simples de bolacha digestiva triturada e manteiga derretida, que serve de suporte para o puré de maçã. Depois de ir ao congelador para ganhar consistência, entra a camada mais gulosa: uma mistura de leite condensado com gelatina, responsável pela textura cremosa da sobremesa.

No final, basta levar ao frigorífico e terminar com canela por cima, detalhe que dá ainda mais sabor e um toque reconfortante à receita.

Ingredientes

  • 300g de bolacha digestiva
  • 100g de manteiga derretida
  • 750g de puré de maçã
  • 1 lata de leite condensado
  • 4 folhas de gelatina
  • Canela em pó q.b.

Preparação

  • Comece por triturar as bolachas e misturá-las com a manteiga derretida. Espalhe a mistura numa forma e pressione bem para criar a base.
  • De seguida, coloque o puré de maçã por cima e leve ao congelador até ficar mais firme.
  • Entretanto, demolhe as folhas de gelatina em água fria. Escorra o excesso de água e leve-as ao lume mínimo com um pouco de água até derreterem completamente.
  • Misture a gelatina no leite condensado e envolva bem. Depois, verta esta mistura sobre a camada de maçã.
  • Leve ao frigorífico até solidificar e, antes de servir, finalize com canela em pó por cima.
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Receita de sobremesa rápida para quem não sabe cozinhar: uma delícia
Leva poucos ingredientes e só precisa de uma frigideira: faça esta receita de frittata de espinafres
Uma das sobremesas preferidas dos portugueses faz-se em apenas dois passos
Maria Botelho Moniz ensinou-nos a fazer a sua sobremesa favorita