Húmido e sem glúten: este bolo de coco parece saído de uma pastelaria

Nutricionista partilha receita fresca e leve para os dias quentes de verão

Nunca fez amêijoas assim: o ingrediente "secreto" que dá mais sabor ao prato

Chegou a época das sobremesas frescas com gelatina: estas duas receitas vão fazer sucesso

Hoje proponho uma receita sem glúten. O bolo fica com uma consistência bastante húmida e é perfeita para os apreciadores de coco. Podem optar por excluir o glacé para a cobertura. Espero que gostem desta sugestão!

Bolo:

4 ovos

150 g de manteiga

150 g de açúcar de coco

150 g de farinha de amêndoa

100 g de coco ralado

Raspa e sumo de 1 limão

Glacé:

100 g de açúcar em pó

Sumo de 1/2 limão

Decoração:

Chips de coco

Raspa de 1/2 limão

Groselhas (facultativo)

Bolo: untar uma forma com manteiga e forrar o fundo com papel vegetal também untado. Pré-aquecer o forno a 175º C.

Bater a manteiga com os ovos e o açúcar de coco durante 3 minutos. Acrescentar os restantes ingredientes e bater até ficar uma massa homogénea. Levar ao forno durante 35 minutos. Este bolo fica húmido. Deixar arrefecer e desenformar.

Glacé: misturar o açúcar em pó e o sumo de limão. Verter no bolo.

Decorar com chips de coco, raspa de limão e groselhas.

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