Húmido e sem glúten: este bolo de coco parece saído de uma pastelaria
Por aqui desapareceu num instante!
Hoje proponho uma receita sem glúten. O bolo fica com uma consistência bastante húmida e é perfeita para os apreciadores de coco. Podem optar por excluir o glacé para a cobertura. Espero que gostem desta sugestão!
Bolo:
- 4 ovos
- 150 g de manteiga
- 150 g de açúcar de coco
- 150 g de farinha de amêndoa
- 100 g de coco ralado
- Raspa e sumo de 1 limão
Glacé:
- 100 g de açúcar em pó
- Sumo de 1/2 limão
Decoração:
- Chips de coco
- Raspa de 1/2 limão
- Groselhas (facultativo)
Bolo: untar uma forma com manteiga e forrar o fundo com papel vegetal também untado. Pré-aquecer o forno a 175º C.
Bater a manteiga com os ovos e o açúcar de coco durante 3 minutos. Acrescentar os restantes ingredientes e bater até ficar uma massa homogénea. Levar ao forno durante 35 minutos. Este bolo fica húmido. Deixar arrefecer e desenformar.
Glacé: misturar o açúcar em pó e o sumo de limão. Verter no bolo.
Decorar com chips de coco, raspa de limão e groselhas.
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