Receitas
Bolo de coco
Bolo de coco

Húmido e sem glúten: este bolo de coco parece saído de uma pastelaria

Mafalda Agante
Hoje às 00:00
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Hoje proponho uma receita sem glúten. O bolo fica com uma consistência bastante húmida e é perfeita para os apreciadores de coco. Podem optar por excluir o glacé para a cobertura. Espero que gostem desta sugestão!

Bolo:

  • 4 ovos 
  • 150 g de manteiga 
  • 150 g de açúcar de coco
  • 150 g de farinha de amêndoa
  • 100 g de coco ralado
  • Raspa e sumo de 1 limão

Glacé:

  • 100 g de açúcar em pó
  • Sumo de 1/2 limão

Decoração:

  • Chips de coco 
  • Raspa de 1/2 limão
  • Groselhas (facultativo)

Bolo: untar uma forma com manteiga e forrar o fundo com papel vegetal também untado. Pré-aquecer o forno a 175º C.

Bater a manteiga com os ovos e o açúcar de coco durante 3 minutos. Acrescentar os restantes ingredientes e bater até ficar uma massa homogénea. Levar ao forno durante 35 minutos. Este bolo fica húmido. Deixar arrefecer e desenformar. 

Glacé: misturar o açúcar em pó e o sumo de limão. Verter no bolo. 

Decorar com chips de coco, raspa de limão e groselhas.

 

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