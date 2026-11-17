Se há uma altura do ano em que gostamos de surpreender à mesa, é o Natal. Entre os pratos tradicionais, os doces de família e as receitas que passam de geração em geração, há sempre espaço para uma novidade que conquista todos à primeira colherada. Esta pinha dourada é uma dessas sugestões: simples de preparar, feita com poucos ingredientes e com um aspeto que promete chamar a atenção na mesa de consoada.

Partilhada por Rita Cordeiro, esta sobremesa combina claras em castelo, delicadamente levadas ao forno até ficarem douradas, com uma generosa cobertura de doce de ovos. O resultado é uma espécie de pinha feita de pequenos picos de merengue, envolvidos por um creme amarelo e brilhante que torna tudo ainda mais apetecível.

Além de bonita, tem outra vantagem: não exige uma lista interminável de ingredientes. São necessários apenas ovos, açúcar, um pouco de água, sal e manteiga para untar a travessa. Ingredientes simples que dão origem a uma sobremesa com tudo para fazer sucesso entre miúdos e graúdos.

Se procura uma alternativa para completar a mesa de Natal ou simplesmente quer experimentar um doce diferente este ano, vale a pena guardar esta receita.

Ingredientes

12 ovos

24 colheres de sopa de açúcar (12 para as claras e 12 para o doce de ovos)

Um pouco de água

Uma pitada de sal

Manteiga para untar

Modo de preparação

Comece por separar as claras das gemas. Bata as claras em castelo com uma pitada de sal e vá adicionando, aos poucos, 12 colheres de sopa de açúcar, até obter uma mistura bem firme.

Unte uma travessa de forno com manteiga e disponha as claras às colheradas, formando uma espécie de pinha com pequenos picos. Leve ao forno, pré-aquecido a 160 °C, até ficarem douradas. Vá reduzindo a temperatura e deixe arrefecer dentro do forno, para evitar que baixem demasiado.

Entretanto, prepare o doce de ovos. Leve ao lume brando as restantes 12 colheres de sopa de açúcar com um pouco de água, até o açúcar derreter e atingir o ponto de estrada.

Retire do lume e deixe arrefecer ligeiramente. Junte as gemas previamente batidas, mexendo rapidamente para as incorporar.

Volte a levar ao lume brando, sem parar de mexer, até o creme engrossar.

Para terminar, espalhe o doce de ovos por cima das claras, picando ligeiramente a superfície para que o creme também entre no interior.

E está pronta a servir! Uma sobremesa com uma apresentação especial, uma combinação clássica de sabores e aquele toque caseiro que sabe ainda melhor nesta altura do ano.