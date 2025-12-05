Vai ficar viciado nesta sobremesa: nutricionista partilha a incrível receita de tarte de bolacha e caramelo salgado

Com a chegada das festividades, tudo o que queremos é sobremesas que sejam práticas e deliciosas. A nutricionista @alexandrasmvieira partilhou uma receita que promete ser a estrela da mesa este Natal ou Ano Novo: tarte de bolacha e caramelo salgado sem forno, uma combinação irresistível de base crocante, caramelo cremoso e chocolate intenso.
Com texturas que se complementam e um toque final de flor de sal, esta tarte é daquelas sobremesas viciantes, perfeitas para rematar jantares especiais ou para quem adora doces cheios de sabor — e tudo isto sem ligar o forno.
Ingredientes
Base:
- 200 g de bolachas de cacau
- 100 g de manteiga derretida
Caramelo salgado:
- 150 g de açúcar
- 90 ml de natas
- 60 g de manteiga
- Flor de sal
Cobertura:
- 60 g de chocolate 70%
- 20 g de óleo de coco (ou manteiga)
Preparação
- Derreta o açúcar em lume brando até obter um caramelo.
- Adicione as natas à temperatura ambiente, mexendo bem, e junte a manteiga aos poucos. Finalize com flor de sal e reserve.
- Misture as bolachas trituradas com a manteiga derretida e forre a base de uma forma. Leve ao frio durante 20 a 30 minutos.
- Retire a base do frio e verta o caramelo reservado por cima. Leve novamente ao frio.
- Derreta o chocolate com o óleo de coco (ou manteiga). Retire a tarte do frio, cubra com o chocolate e volte a refrigerar até a cobertura ganhar consistência — cerca de 20 minutos.