Por isso, partilho convosco a receita de sopa fria de melancia, tomate e hortelã.

Sopa fria de melancia e tomate

Ingredientes

500gr melancia;

2 tomates;

1/2 cebola roxa;

12 folhas hortelã;

3 c. sopa azeite;

Sal e pimenta.

Preparação

1. Comece por retirar as sementes do tomate, e as pevides e casca da melancia.

2. Junte todos os ingredientes no copo do liquidificador, e triture tudo.