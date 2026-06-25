Leve, fresca e antioxidante: esta é a sopa que todos devemos comer no verão

Esta receita de massa com molho de tomate e ovos escalfados resolve o jantar em minutos

"Já fiz e adorei": influencer partilha receita do seu gelado caseiro e está a ser um sucesso

Com a chegada dos dias mais quentes, aumenta a procura por refeições leves, refrescantes e fáceis de preparar. Uma das sugestões que tem vindo a conquistar as redes sociais foi partilhada pela nutricionista Ana Laja: uma sopa fria feita à base de melão, pepino e abacate, ingredientes conhecidos pelo seu elevado teor de água e pelas suas propriedades nutritivas.

A receita destaca-se pela simplicidade: basta triturar melão, pepino, abacate, manjericão, azeite e uma pitada de sal até obter uma textura cremosa e homogénea. O resultado é uma sopa fresca e rica em antioxidantes, ideal para os dias de verão.

Para além da receita base, há quem goste de acrescentar alguns ingredientes para enriquecer o prato. Frutos secos, um fio extra de azeite e queijo feta são algumas das sugestões que ajudam a conferir mais textura e sabor.

"Poderia jantar isto todas as noites de verão", escreveu Ana Laja na publicação onde partilhou a receita, destacando o carácter refrescante e nutritivo desta opção. A nutricionista garante ainda que esta é uma forma simples de desfrutar de uma refeição leve sem abdicar do sabor.