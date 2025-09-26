Receita de sopa enriquecida com proteína: não precisa de comer mais nada

A sopa de abóbora é um daqueles pratos que combina simplicidade, sabor e conforto. Cremosa, nutritiva e fácil de preparar, pode ser servida como entrada ou até como refeição principal.
O cozinheiro Juan Javier Pulido, conhecido no Instagram como @juanjavierpulido, partilhou esta receita deliciosa nas suas redes sociais. Veja passo a passo:
Ingredientes
- 450g de peito de frango (em cubos)
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 fio de azeite
- 1 cebola branca picada
- 1 cebola verde (ou em rama) picada
- 1 alho-francês em rodelas finas
- 2 dentes de alho picados
- 1 peito de frango em cubos
- Sal q.b.
- Pimenta preta q.b.
- Paprica q.b.
- Caril q.b.
- Coentro seco q.b.
- Flocos de malagueta q.b.
- Cominhos em pó q.b.
- Cebola em pó q.b.
- 500 g de abóbora cortada em cubos
- 1 cenoura em pedaços
- 1 batata em cubos
- 1 pimento vermelho (assado ou cru)
- 1,5 L de água
- 2 folhas de louro
- Natas ou queijo parmesão para finalizar
- Croutons ou batata crocante (opcional)
Preparação
- Numa panela grande, aqueça a manteiga com um fio de azeite.
- Refogue a cebola branca, a cebola verde, o alho-francês e o alho até ficarem dourados.
- Junte o peito de frango em cubos, tempere com sal e especiarias, e deixe selar.
- Acrescente a abóbora, a cenoura, a batata e o pimento vermelho. Misture bem.
- Adicione a água e as folhas de louro. Deixe ferver, reduza o lume e cozinhe por cerca de 30 minutos.
- Retire o frango e reserve. Triture os legumes com o caldo até obter um creme homogéneo.
- Volte a colocar o creme na panela, ajuste de sal e pimenta e deixe cozinhar por mais alguns minutos.
- Desfie o frango e adicione-o à sopa.
- Sirva quente com um fio de natas ou queijo parmesão. Se quiser, finalize com croutons ou batata crocante.