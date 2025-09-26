Facebook Instagram
Receita de sopa enriquecida com proteína: não precisa de comer mais nada

Este creme de abóbora e frango serve como uma refeição completa. Espreite a receita
Há 3h e 33min
A sopa de abóbora é um daqueles pratos que combina simplicidade, sabor e conforto. Cremosa, nutritiva e fácil de preparar, pode ser servida como entrada ou até como refeição principal.

O cozinheiro Juan Javier Pulido, conhecido no Instagram como @juanjavierpulido, partilhou esta receita deliciosa nas suas redes sociais. Veja passo a passo:

Ingredientes 

  • 450g de peito de frango (em cubos)
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 fio de azeite
  • 1 cebola branca picada
  • 1 cebola verde (ou em rama) picada
  • 1 alho-francês em rodelas finas
  • 2 dentes de alho picados
  • Sal q.b.
  • Pimenta preta q.b.
  • Paprica q.b.
  • Caril q.b.
  • Coentro seco q.b.
  • Flocos de malagueta q.b.
  • Cominhos em pó q.b.
  • Cebola em pó q.b.
  • 500 g de abóbora cortada em cubos
  • 1 cenoura em pedaços
  • 1 batata em cubos
  • 1 pimento vermelho (assado ou cru)
  • 1,5 L de água
  • 2 folhas de louro
  • Natas ou queijo parmesão para finalizar
  • Croutons ou batata crocante (opcional)

Preparação

  1. Numa panela grande, aqueça a manteiga com um fio de azeite.
  2. Refogue a cebola branca, a cebola verde, o alho-francês e o alho até ficarem dourados.
  3. Junte o peito de frango em cubos, tempere com sal e especiarias, e deixe selar.
  4. Acrescente a abóbora, a cenoura, a batata e o pimento vermelho. Misture bem.
  5. Adicione a água e as folhas de louro. Deixe ferver, reduza o lume e cozinhe por cerca de 30 minutos.
  6. Retire o frango e reserve. Triture os legumes com o caldo até obter um creme homogéneo.
  7. Volte a colocar o creme na panela, ajuste de sal e pimenta e deixe cozinhar por mais alguns minutos.
  8. Desfie o frango e adicione-o à sopa.
  9. Sirva quente com um fio de natas ou queijo parmesão. Se quiser, finalize com croutons ou batata crocante.
