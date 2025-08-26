Facebook Instagram
Fã da tarte de maçã do McDonald's? Aprenda a fazer a receita na Air Fryer

Se também é fã da tarte de maça do McDonald's, descobrimos a receita idêntica à original (e é feita na Air Fryer)
IOL
Há 2h e 6min
Fez carne estufada e ficou rija? Este é o segredo para a deixar super tenra e saborosa

Se é fã das famosas tartes de maçã do McDonald’s, vai adorar esta versão caseira, fácil e rápida de preparar (e ainda mais saborosa). 

Foi na página do TikTok @kauaober que descobrimos uma receita super idêntica à original que ficou viral. Siga os passos e experimente esta tarte crocante:

Ingredientes:

  • 2 maçãs verdes
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de açúcar
  • 1 colher de chá de canela
  • 1 colher de chá de amido de milho
  • Massa folhada pronta
  • 1 gema de ovo + açúcar para finalizar

Modo de preparação:

  1. Corte as maçãs em cubos pequenos.
  2. Numa frigideira, derreta a manteiga e adicione as maçãs com o açúcar, mexendo bem.
  3. Junte a canela e o amido de milho até obter um creme espesso e aromático.
  4. Corte a massa folhada em retângulos, recheie com o creme e feche as bordas com um garfo.
  5. Pincele com a gema e polvilhe açúcar por cima.
  6. Leve à air fryer pré-aquecida a 180 °C durante 10 a 20 minutos, até ficarem douradas e crocantes.
  7. Finalize com um pouco mais de açúcar pulverizado.

 

