Fã da tarte de maçã do McDonald's? Aprenda a fazer a receita na Air Fryer

Se é fã das famosas tartes de maçã do McDonald’s, vai adorar esta versão caseira, fácil e rápida de preparar (e ainda mais saborosa).
Foi na página do TikTok @kauaober que descobrimos uma receita super idêntica à original que ficou viral. Siga os passos e experimente esta tarte crocante:
Ingredientes:
- 2 maçãs verdes
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 1 colher de chá de canela
- 1 colher de chá de amido de milho
- Massa folhada pronta
- 1 gema de ovo + açúcar para finalizar
Modo de preparação:
- Corte as maçãs em cubos pequenos.
- Numa frigideira, derreta a manteiga e adicione as maçãs com o açúcar, mexendo bem.
- Junte a canela e o amido de milho até obter um creme espesso e aromático.
- Corte a massa folhada em retângulos, recheie com o creme e feche as bordas com um garfo.
- Pincele com a gema e polvilhe açúcar por cima.
- Leve à air fryer pré-aquecida a 180 °C durante 10 a 20 minutos, até ficarem douradas e crocantes.
- Finalize com um pouco mais de açúcar pulverizado.