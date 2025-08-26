Fã da tarte de maçã do McDonald's? Aprenda a fazer a receita na Air Fryer

Os 7 bolos mais procurados e gostados pelos portugueses

Se é fã das famosas tartes de maçã do McDonald’s, vai adorar esta versão caseira, fácil e rápida de preparar (e ainda mais saborosa).

Foi na página do TikTok @kauaober que descobrimos uma receita super idêntica à original que ficou viral. Siga os passos e experimente esta tarte crocante:

Ingredientes:

2 maçãs verdes

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de canela

1 colher de chá de amido de milho

Massa folhada pronta

1 gema de ovo + açúcar para finalizar

Modo de preparação: