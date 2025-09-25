Facebook Instagram
Alice Alves revela receita de família: o tiramisù "perfeito" da mãe

Apresentadora Alice Alves surpreende ao partilhar receita caseira de tiramisù com a mãe
IOL
Hoje às 09:23
Quem é fã de tiramisù, prepare-se. A apresentadora do Última Hora do Secret Story, Alice Alves, partilhou no TikTok um momento especial ao lado da mãe, recriando uma receita de tiramisù que, segundo revelou, é uma delícia. Para fazer esta receita basta seguir estes passos:

Ingredientes:

  • 2 ovos
  • 250 g de queijo mascarpone
  • Café (à temperatura ambiente)
  • 100 g de açúcar mascavado
  • Palitos la Reine
  • Licor Amaretto ou Rum (opcional)

Preparação:

  • Bater as claras em castelo e reservar.
  • Bater as gemas com o açúcar até formar um creme homogéneo.
  • Se desejar, juntar uma tampinha de licor ou rum (a mãe de Alice prefere com rum, mas a apresentadora opta por não usar).
  • Adicionar o queijo mascarpone e misturar bem.
  • Envolver as claras batidas, aos poucos.
  • Molhar os palitos no café e dispor em camadas alternadas com o creme.
  • Repetir o processo até terminar com uma camada de creme.
  • Polvilhar com cacau em pó ou chocolate ralado.
  • Levar ao frigorífico até à hora de servir.

 

