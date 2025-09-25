Alice Alves revela receita de família: o tiramisù "perfeito" da mãe

Esta é a receita de bolo de bolacha tradicional mais fácil e rápida

Quem é fã de tiramisù, prepare-se. A apresentadora do Última Hora do Secret Story, Alice Alves, partilhou no TikTok um momento especial ao lado da mãe, recriando uma receita de tiramisù que, segundo revelou, é uma delícia. Para fazer esta receita basta seguir estes passos:

Ingredientes:

2 ovos

250 g de queijo mascarpone

Café (à temperatura ambiente)

100 g de açúcar mascavado

Palitos la Reine

Licor Amaretto ou Rum (opcional)

Preparação: