Alice Alves revela receita de família: o tiramisù "perfeito" da mãe

Quem é fã de tiramisù, prepare-se. A apresentadora do Última Hora do Secret Story, Alice Alves, partilhou no TikTok um momento especial ao lado da mãe, recriando uma receita de tiramisù que, segundo revelou, é uma delícia. Para fazer esta receita basta seguir estes passos:
Ingredientes:
- 2 ovos
- 250 g de queijo mascarpone
- Café (à temperatura ambiente)
- 100 g de açúcar mascavado
- Palitos la Reine
- Licor Amaretto ou Rum (opcional)
Preparação:
- Bater as claras em castelo e reservar.
- Bater as gemas com o açúcar até formar um creme homogéneo.
- Se desejar, juntar uma tampinha de licor ou rum (a mãe de Alice prefere com rum, mas a apresentadora opta por não usar).
- Adicionar o queijo mascarpone e misturar bem.
- Envolver as claras batidas, aos poucos.
- Molhar os palitos no café e dispor em camadas alternadas com o creme.
- Repetir o processo até terminar com uma camada de creme.
- Polvilhar com cacau em pó ou chocolate ralado.
- Levar ao frigorífico até à hora de servir.