O suplemento mais vendido da Amazon é elogiado por mais de 90% dos milhares de clientes

A tortilha de batata é um dos pratos mais emblemáticos da cozinha espanhola, simples, caseira e irresistível. Mas por trás desta receita tradicional, há verdadeiros segredos de chef que fazem toda a diferença na textura e no sabor.

De acordo com o site Petit Chef, o primeiro passo está na escolha das batatas certas. As variedades Kennebec e agria são as favoritas dos profissionais, graças ao baixo teor de água e à textura cremosa depois de confitadas em azeite virgem extra, ingrediente essencial para garantir suavidade e sabor.

Os ovos devem ser de boa qualidade — preferencialmente de galinhas criadas ao ar livre — e a proporção ideal é de um ovo grande por cada 100 gramas de batata. Já a cebola, presença polémica, pode ser o toque que transforma a tortilha: deve ser cozinhada lentamente até ficar caramelizada, dando doçura e suculência.

Por fim, o segredo está na frigideira antiaderente e no controlo da temperatura. O lume deve ser médio, o suficiente para deixar o exterior dourado e o interior cremoso.

Receita para uma tortilha perfeita

Ingredientes (para 4 pessoas):

6 ovos grandes

500 g de batatas (Kennebec ou agria, se possível)

1 cebola média (opcional, mas dá um sabor incrível)

Azeite virgem extra (q.b.)

Sal (a gosto)

Modo de preparação: