Estes são os segredos dos chefs espanhóis para fazer uma tortilha perfeita. Espreite as dicas e a receita

A tortilha de batata é um dos pratos mais emblemáticos da cozinha espanhola, simples, caseira e irresistível. Mas por trás desta receita tradicional, há verdadeiros segredos de chef que fazem toda a diferença na textura e no sabor.
De acordo com o site Petit Chef, o primeiro passo está na escolha das batatas certas. As variedades Kennebec e agria são as favoritas dos profissionais, graças ao baixo teor de água e à textura cremosa depois de confitadas em azeite virgem extra, ingrediente essencial para garantir suavidade e sabor.
Os ovos devem ser de boa qualidade — preferencialmente de galinhas criadas ao ar livre — e a proporção ideal é de um ovo grande por cada 100 gramas de batata. Já a cebola, presença polémica, pode ser o toque que transforma a tortilha: deve ser cozinhada lentamente até ficar caramelizada, dando doçura e suculência.
Por fim, o segredo está na frigideira antiaderente e no controlo da temperatura. O lume deve ser médio, o suficiente para deixar o exterior dourado e o interior cremoso.
Receita para uma tortilha perfeita
Ingredientes (para 4 pessoas):
- 6 ovos grandes
- 500 g de batatas (Kennebec ou agria, se possível)
- 1 cebola média (opcional, mas dá um sabor incrível)
- Azeite virgem extra (q.b.)
- Sal (a gosto)
Modo de preparação:
- Preparar as batatas: Descasque e corte as batatas em rodelas finas ou pedaços pequenos. Aqueça bastante azeite numa frigideira e cozinhe as batatas em lume médio-baixo, sem as deixar fritar em excesso. Devem ficar macias, quase confitadas.
- Adicionar a cebola (opcional): Corte a cebola em meias-luas e junte-a às batatas a meio da cozedura. Deixe cozinhar até a cebola ficar translúcida e ligeiramente dourada.
- Escorrer e temperar: Retire as batatas e a cebola com uma escumadeira, escorra bem o azeite e tempere com sal.
- Bater os ovos: Bata ligeiramente os ovos numa taça grande (sem criar espuma). Junte as batatas e a cebola e envolva bem. Deixe repousar 5 a 10 minutos para que o ovo se incorpore bem.
- Cozinhar a tortilha: Aqueça um fio de azeite numa frigideira antiaderente média (20–24 cm). Verta a mistura e cozinhe em lume médio durante 3 a 4 minutos, até a base ficar dourada.
- Virar: Coloque um prato sobre a frigideira, vire cuidadosamente a tortilha e deslize-a novamente para a frigideira para cozinhar do outro lado. Mais 2–3 minutos chegam, dependendo se prefere o interior mais cremoso ou bem cozinhado.
- Servir: Deixe repousar uns minutos antes de cortar. Pode servir quente ou fria — é deliciosa de ambas as formas.