Recibos eletrónicos de arrendamento: como emitir?

Desde abril de 2015, os senhorios estão obrigados a emitir recebidos de renda eletrónicos, exceto se optarem por tributar esses rendimentos no âmbito da categoria B. No entanto, antes de poder passar os recibos, é preciso comunicar o contrato à Autoridade Tributária (AT). Saiba como cumprir estas obrigações.

Comunicar o contrato de arrendamento à Autoridade Tributária

O processo não é complexo, mas, ainda assim, pode gerar dúvidas. Assim, até ao fim do mês seguinte ao do início de contrato, deve entrar no Portal das Finanças para entregar a declaração Modelo 2.

Para isso, siga estes passos:

Aceda ao Portal das Finanças e selecione “Cidadãos”, onde deve escolher a opção “Arrendamento”; Escolha a opção “Comunicar Início de Contrato” e preencha as informações que lhe são pedidas; Guarde como rascunho, confirme os dados e submeta o contrato de arrendamento.

Se tiver de pagar Imposto do Selo, vai receber uma guia de pagamento.

E como se emitem os recibos eletrónicos?

Com o contrato registado, pode começar a emitir os recibos eletrónicos relativos ao arrendamento e da caução e/ou adiantamentos pagos pelos inquilinos. Mais uma vez, deve aceder e iniciar sessão no Portal das Finanças.

Depois, siga dos seguintes passos:

Selecione “Cidadãos” e escolha a opção “Arrendamento”; Clique em "Emitir Recibo Renda" e selecione qual o contrato para o qual quer fazê-lo; Preencha os dados do recibo: período a que diz respeito, data de recebimento e valor; Confirme todos os dados e submeta o recibo.

Para os contratos anteriores a abril de 2015, deve preencher os elementos mínimos pedidos. Ou seja, deve identificar as partes do contrato, o objeto, o tipo, a finalidade e a data de início do contrato, bem como o valor da renda e a sua periodicidade.

É possível anual um recibo já emitido?

Sim, pode anular recibos já emitidos, mas apenas até ao final do prazo da entrega da declaração de IRS do ano a que dizem respeito as rendas. Para isso, pesquise por "Recibos Renda" depois de iniciar sessão no Portal das Finanças.

A seguir, clique em “Consultar” e indique o NIF e a data do recibo para encontrar o recibo pretendido. Por fim, basta clicar em cancelar e confirmar a anulação do recibo eletrónico.