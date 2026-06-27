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Recibos verdes: Posso pedir crédito?

Doutor Finanças
Há 2h e 25min
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Trabalha a recibos verdes e precisa de financiamento? Saiba se pode pedir crédito, o que os bancos analisam e como aumentar as hipóteses de aprovação

Os trabalhadores a recibos verdes continuam a enfrentar dúvidas quando chega o momento de pedir crédito. A falta de um contrato de trabalho sem termo leva muitas pessoas a acreditar que os bancos recusam automaticamente estes pedidos.

Na prática, não é assim. Quem trabalha de forma independente pode pedir crédito habitação, crédito pessoal e outros financiamentos. A diferença está na forma como as instituições financeiras avaliam a estabilidade dos rendimentos e a capacidade para suportar as prestações.

Trabalhar a recibos verdes não impede o acesso ao crédito

Não existe qualquer regra que impeça um trabalhador independente de contratar um empréstimo. O principal desafio está em demonstrar que os rendimentos são consistentes e suficientes para cumprir as obrigações financeiras ao longo do tempo. Por isso, a análise tende a ser mais detalhada.

O que pesa mais na decisão do banco?

Mais do que o tipo de contrato, os bancos procuram sinais de estabilidade financeira.

Entre os fatores mais analisados estão:

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  • Os rendimentos declarados;
  • A regularidade da faturação;
  • A antiguidade da atividade profissional;
  • A taxa de esforço;
  • O histórico de pagamentos;
  • A existência de outros créditos ou responsabilidades financeiras.

A taxa de esforço merece especial atenção. Regra geral, quanto menor for a percentagem do rendimento já comprometida com créditos, maior tende a ser a confiança da instituição financeira.

Que documentos podem ser necessários?

Preparar a documentação com antecedência pode acelerar o processo e evitar pedidos adicionais de informação.

Os documentos mais frequentemente solicitados incluem:

  • Recibos verdes dos últimos meses;
  • Declaração de IRS e nota de liquidação;
  • Extratos bancários;
  • Mapa de Responsabilidades de Crédito;
  • Comprovativo de IBAN;
  • Documento de identificação e comprovativo de morada.

Dependendo da situação, o banco pode ainda pedir comprovativos da atividade aberta, declarações de não dívida à Autoridade Tributária e à Segurança Social ou outra documentação.

Crédito habitação: A análise costuma ser mais exigente

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O crédito habitação é, normalmente, o financiamento mais desafiante para quem trabalha a recibos verdes. Como envolve montantes elevados e prazos de várias décadas, os bancos analisam com maior rigor a evolução dos rendimentos e a estabilidade da atividade profissional.

Neste tipo de crédito, a consistência dos rendimentos costuma ter mais peso do que meses isolados com faturação elevada. Além disso, os bancos avaliam se existe capacidade financeira para suportar não apenas a prestação, mas também seguros, impostos e restantes encargos associados à compra de casa.

Em alguns casos, ter um segundo titular com rendimentos estáveis ou apresentar um fiador pode ajudar a reforçar a candidatura.

E no crédito pessoal?

O crédito pessoal costuma ter um processo mais simples e rápido. Ainda assim, a aprovação não é automática.

O montante solicitado, o prazo do contrato, os rendimentos disponíveis e os créditos já existentes continuam a influenciar a decisão final. Se o risco for considerado elevado, o banco pode aprovar um valor inferior ao pedido ou mesmo recusar o financiamento.

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Como aumentar as hipóteses de aprovação?

Antes de avançar com um pedido de crédito, vale a pena reforçar alguns indicadores financeiros.

Entre as medidas que podem ajudar estão:

  • Manter uma faturação regular;
  • Evitar atrasos em prestações e cartões de crédito;
  • Reduzir créditos já existentes;
  • Ter atividade aberta há mais tempo;
  • Constituir uma reserva financeira;
  • Organizar toda a documentação;
  • Pedir um valor ajustado à capacidade financeira;
  • Comparar propostas de diferentes bancos.

No final, trabalhar a recibos verdes não significa ficar excluído do acesso ao crédito. O fator decisivo é conseguir demonstrar estabilidade financeira e capacidade para cumprir os compromissos assumidos.

 

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