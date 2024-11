Trabalhadores independentes: quanto vai pagar de impostos?

Se trabalha ou pensa trabalhar a recibos verdes, os impostos e contribuições podem ser questões que geram dúvidas. Quem é que tem de pagar? Quando é que tem de o fazer? Quanto vai receber, no final das contas?

Neste artigo, conheça uma síntese destas obrigações e como pode calcular facilmente quanto vai ter de pagar de impostos e contribuições.

IRS

Os trabalhadores independentes que tenham um rendimento anual superior a 14.500 euros têm de fazer retenção na fonte. No entanto, ao contrário do que acontece com os trabalhadores por conta de outrem, não existem tabelas e a taxa a aplicar não tem como base escalões de rendimento.

Na maioria dos casos, a retenção na fonte para os trabalhadores a recibos verdes é de 25%. Ainda assim, dependendo da atividade ou da origem dos rendimentos, pode ser de 20%, 16,5% ou 11,5%.

IVA

Tal como acontece com o IRS, também no IVA o limite de isenção está nos 14.500 euros. Ou seja, quem tiver um volume de negócios superior a este valor tem de cobrar IVA aos clientes e, posteriormente, entregá-lo ao Estado.

Quando abre atividade, tem de informar a Autoridade Tributária (AT) sobre qual o volume de negócios esperado nesse ano. Isto para definir em que regime se enquadra: isenção ou normal.

Se abrir atividade a meio do ano, a AT vai calcular o volume de negócios para o período de 12 meses. Ou seja, se começar a trabalhar por conta própria em novembro e estimar um volume de negócios de 3.000 euros até ao final do ano, a AT vai assumir um valor de 18.000 euros, pelo que terá de cobrar IVA.

A este propósito, tenha em conta que cobrar IVA não afeta os seus rendimentos, uma vez que vai servir apenas de ponte entre o cliente e o Estado.

Por fim, os trabalhadores independentes do regime normal devem lembrar-se de que precisam de entregar a declaração periódica de IVA. Podem fazê-lo mensalmente ou trimestralmente.

Contribuições para a Segurança Social

Pagar as contribuições para a Segurança Social é outra das obrigações dos trabalhadores independentes. Para determinar o valor, é preciso entregar a declaração trimestral nos meses de janeiro, abril, julho e outubro.

Nela devem constar os rendimentos dos três meses anteriores, que vão servir como base de cálculo para as contribuições a pagar nos três meses seguintes. A taxa a aplicar é de 21,4%, mas não incide sobre a totalidade dos rendimentos. Assim, dependendo da natureza dos rendimentos, vão ter como base:

70% do rendimento total na prestação de serviços;

20% na produção e venda de bens;

20% nas atividades hoteleiras e similares, restauração e bebidas.

Durante os primeiros 12 meses de atividade não é preciso pagar contribuições, mas pode optar por fazê-lo voluntariamente.

Mas afinal, quanto é que vai pagar no total?

Todas estas obrigações e diferentes formas de cálculo podem tornar difícil perceber qual é, afinal, o rendimento líquido no final do ano. Para facilitar a tarefa, o Doutor Finanças criou o Simulador de Impostos e Contribuições sobre Recibos Verdes.

Basta indicar qual o rendimento anual estimado, o ano de atividade, informar sobre qual a morada fiscal do trabalhador e do cliente (Portugal Continental, Madeira ou Açores) e dizer qual a natureza do cliente (empresa ou particular).

Por exemplo, quem estimar receber 18.000 euros anuais no primeiro ano de atividade deverá ter um rendimento líquido de 17.122,50 euros. No segundo ano, o rendimento baixa para 13.902,58 euros e, no terceiro, para 13.242,47 euros.

As contas foram feitas tendo em conta que trabalhador e cliente têm morada fiscal em Portugal Continental.