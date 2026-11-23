Os trabalhadores independentes vão passar a ter uma retenção na fonte ajustada aos rendimentos que recebem ao longo do ano. A proposta aprovada no âmbito do Orçamento do Estado para 2027 pretende acabar com a aplicação de uma taxa igual para todos, que penalizava sobretudo quem ganha menos.

Se trabalha a recibos verdes, há uma mudança fiscal que deve conhecer. A partir de 2027, a retenção na fonte de IRS dos trabalhadores independentes deverá passar a ser ajustada em função dos rendimentos auferidos ao longo do ano. Na prática, quem ganha menos poderá deixar de ter uma percentagem tão elevada do rendimento retida todos os meses.

A alteração resulta de uma proposta apresentada pelo Partido Socialista (PS), aprovada na votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2027, e pretende introduzir maior progressividade no sistema de retenção na fonte aplicável aos rendimentos da categoria B.

Até agora, os profissionais abrangidos pela taxa de 23% estavam sujeitos à mesma percentagem de retenção, independentemente de receberem valores muito diferentes. Com a mudança, o objetivo é aproximar o esforço de retenção dos trabalhadores independentes daquele que já é aplicado aos trabalhadores por conta de outrem com rendimentos equivalentes.

O que muda para quem passa recibos verdes?

Atualmente, os rendimentos provenientes de atividades profissionais especificamente previstas na tabela do artigo 151.º do Código do IRS estão sujeitos a uma taxa de retenção na fonte de 23%, quando pagos por entidades obrigadas a efetuar essa retenção.

Esta percentagem é aplicada sem ter em conta, de forma progressiva, o rendimento global que o trabalhador independente já recebeu durante o ano.

A proposta aprovada pretende alterar essa lógica. A taxa de retenção passará a ser ajustada em função do rendimento ilíquido acumulado pelo contribuinte ao longo do ano civil, recorrendo à informação de faturação disponível na Autoridade Tributária.

O ajustamento deverá ser integrado automaticamente no recibo verde, evitando que os trabalhadores tenham de fazer cálculos adicionais ou pedir individualmente uma alteração da taxa.

Quem ganha menos poderá sentir a diferença

Um dos principais argumentos apresentados pelo PS é que o sistema atual acaba por penalizar os trabalhadores independentes com rendimentos mais baixos.

Na fundamentação da proposta, os socialistas defendem que estes profissionais podem estar sujeitos a retenções mais de duas vezes superiores às aplicadas a trabalhadores por conta de outrem com rendimentos semelhantes.

O problema está na diferença entre a taxa de retenção aplicada ao rendimento independente e o mecanismo progressivo utilizado no trabalho dependente.

Ao introduzir um ajustamento em função dos rendimentos acumulados, a medida pretende reduzir essa desigualdade e aliviar a pressão sobre o dinheiro disponível mensalmente para quem trabalha por conta própria.

Como será calculada a nova retenção na fonte?

A proposta prevê que a Autoridade Tributária e Aduaneira utilize os dados de faturação declarados no sistema E-Fatura para acompanhar os rendimentos dos trabalhadores independentes.

Com essa informação, a taxa de retenção poderá ser ajustada ao longo do ano, em função dos valores efetivamente auferidos.

O PS argumenta que o Fisco já dispõe de informação mensal sobre a faturação dos contribuintes, nomeadamente para efeitos de aplicação do regime de isenção de IVA, pelo que considera possível utilizar esses dados também para ajustar a retenção de IRS.

A intenção é que o processo seja automático e que a nova taxa apareça diretamente no recibo verde.

A taxa de 23% vai desaparecer?

Não necessariamente. A alteração não significa que todos os trabalhadores independentes passem a ter uma taxa de retenção inferior a 23%.

O objetivo é introduzir progressividade, fazendo com que a retenção seja ajustada em função dos rendimentos acumulados ao longo do ano. Assim, quem tem rendimentos mais baixos poderá beneficiar de uma retenção inferior, enquanto os valores aplicados a outros contribuintes dependerão do rendimento auferido e das regras que vierem a ser definidas.

Também é importante distinguir retenção na fonte de imposto final: a retenção corresponde a um adiantamento de IRS ao Estado. O acerto definitivo do imposto devido é feito posteriormente, através da liquidação anual do IRS.

Quando entra em vigor a mudança?

A medida foi aprovada na votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2027 e está prevista para produzir efeitos a partir do próximo ano.

A votação final global do Orçamento está agendada para 24 de novembro. Será ainda necessário acompanhar a conclusão do processo legislativo e a regulamentação das regras de aplicação da nova retenção.

Para quem trabalha a recibos verdes, a mudança poderá representar uma diferença importante no rendimento disponível ao longo do ano, sobretudo nos casos em que a retenção atual de 23% representa um esforço financeiro significativo.