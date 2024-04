Com dúvidas na reciclagem? Dos óculos às panelas, saiba como reciclar cada objeto de que não precisa

A reciclagem desempenha um papel crucial na preservação do ambiente e na redução do impacto negativo dos resíduos no nosso planeta. No entanto, muitas vezes, temos boa vontade, mas não temos conhecimento sobre como devemos reciclar determinados materiais, especialmente os que deitamos menos vezes no lixo. Acabamos por deitar tudo o que não seja plástico, vidro ou papel no lixo indiferenciado.

Cada tipo de material apresenta desafios únicos quando se trata de reciclagem, e é importante conhecer as práticas adequadas para lidar com cada um deles. Por exemplo, os telemóveis, que se tornaram uma parte indispensável das nossas vidas, contêm uma série de materiais que podem ser reciclados, desde metais preciosos até plásticos.

Na galeria acima, preparada pelo Stars Insider, pode verificar como pode (e deve) reciclar uma variedade de coisas, desde objetos do quotidiano, como telemóveis e pilhas, até itens mais específicos, como ténis e óculos. Ao entendermos como reciclar corretamente esses materiais, podemos contribuir para a sustentabilidade do ambiente e para a construção de um futuro mais verde.