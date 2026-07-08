Estes recipientes de vidro para alimentos estão com desconto e ajudam a organizar a cozinha

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Guardar sobras, preparar refeições para a semana ou manter o frigorífico mais organizado torna-se mais simples com um bom conjunto de recipientes. Este pack da KICHLY está com 15% de desconto na Amazon (passou de 41,67 € para 35,57 €) e inclui 12 recipientes de vidro em quatro tamanhos diferentes, adaptando-se a diferentes necessidades.

Fabricados em vidro de borossilicato e com tampas em plástico sem BPA, podem ir ao micro-ondas, ao forno (sem tampa), ao congelador e à máquina de lavar loiça. As tampas contam com quatro fechos e uma junta de borracha removível, criando uma vedação hermética que ajuda a evitar fugas e a conservar os alimentos durante mais tempo.

Compre o conjunto de 12 recipientes por 35,57 €

O que inclui este conjunto?

12 recipientes de vidro em quatro capacidades diferentes (320 ml, 520 ml, 800 ml e 1.200 ml).

em quatro capacidades diferentes (320 ml, 520 ml, 800 ml e 1.200 ml). Tampas herméticas com quatro fechos e vedação em borracha.

com quatro fechos e vedação em borracha. Compatíveis com micro-ondas, forno (sem tampa), congelador e máquina de lavar loiça.

Vidro de borossilicato resistente e plástico sem BPA.

Design que permite empilhar os recipientes e guardá-los uns dentro dos outros quando estão vazios.

As avaliações dos compradores reforçam a qualidade do conjunto. Uma utilizadora afirma que os recipientes são "muito resistentes" e que "os quatro fechos tornam o encerramento totalmente hermético". Outra garante que, depois de os comprar, "o frigorífico ficou muito mais organizado" e confirma que experimentou utilizar um dos recipientes no forno, onde "correu tudo na perfeição". Há ainda quem destaque a variedade de tamanhos, o facto de ocuparem pouco espaço quando arrumados e a boa relação entre a qualidade e o preço.

Quer seja para levar o almoço para o trabalho, guardar sobras, congelar refeições ou preparar comida com antecedência, este conjunto reúne recipientes para diferentes utilizações e ajuda a manter os alimentos bem acondicionados, tanto em casa como em viagem.

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