Mercadona está a recrutar para nova loja: há vagas a tempo inteiro, só de meio dia e só para fins-de-semana

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A Mercadona já iniciou o processo de recrutamento para a futura loja de Olhão, cuja abertura está prevista para 2027, informou a cadeia espanhola em comunicado. A empresa procura operadores de supermercado e disponibiliza oportunidades a tempo inteiro e parcial, com contratos sem termo desde o primeiro dia.

A cadeia de supermercados, que conta atualmente com mais de 75 lojas e cerca de 7.500 trabalhadores em Portugal, enquadra estas contratações no seu plano de expansão no país e na aposta na criação de emprego estável.

Que vagas estão disponíveis na Mercadona em Olhão?

A empresa está a recrutar operadores de supermercado para três modalidades de horário, todas com turnos rotativos.

40 horas semanais: cinco dias de trabalho, com um salário bruto anual inicial de 15.293 euros, que pode progredir até aos 20.915 euros.

20 horas semanais: cinco dias de trabalho, com uma remuneração bruta anual inicial de 7.646 euros, que pode chegar aos 10.457 euros.

15 horas semanais: trabalho aos sábados e domingos, com um salário bruto anual inicial de 5.734 euros, que pode aumentar até aos 7.843 euros.

A estes valores acrescem os subsídios de alimentação, domingos e feriados.

Que benefícios oferece a empresa?

Além do contrato efetivo desde o primeiro dia, a Mercadona destaca a evolução contínua da remuneração anual bruta e a possibilidade de usufruir de até 29 dias de férias por ano.

Os horários de trabalho são conhecidos com um mês de antecedência. A empresa prevê ainda o pagamento de um prémio anual de desempenho: após o primeiro ano civil completo, o valor equivale a um salário extra e, a partir dos quatro anos de antiguidade, passa a corresponder a dois salários extra.

Todas as ofertas incluem um período de formação remunerado desde o primeiro dia, com alojamento, refeições e transporte pagos pela empresa.

Como candidatar-se às vagas em Olhão?

Os interessados em integrar a equipa da futura loja podem consultar os detalhes da oferta e apresentar a candidatura através da página de recrutamento da Mercadona. A abertura do supermercado está prevista para 2027.