Emprego
Loja Mercadona
Loja Mercadona |

Mercadona está a recrutar para nova loja: há vagas a tempo inteiro, só de meio dia e só para fins-de-semana
IOL
Há 2h e 1min
Mais 4 sugestões
Salários até 2800 euros sem curso superior: novo site de emprego em Portugal tem centenas de vagas
Nova plataforma de emprego tem várias vagas que não exigem licenciatura. Salários chegam aos 1700 euros
Há vagas de emprego em várias zonas do país e salários chegam aos 1900 euros
O emprego pode vir até si. É assim que funciona o novo portal de emprego BizPliz!

Salários chegam perto dos 21 mil euros anuais com subsídio de alimentação e pagamento por noites e feriados, informa a empresa

A Mercadona já iniciou o processo de recrutamento para a futura loja de Olhão, cuja abertura está prevista para 2027, informou a cadeia espanhola em comunicado. A empresa procura operadores de supermercado e disponibiliza oportunidades a tempo inteiro e parcial, com contratos sem termo desde o primeiro dia.

A cadeia de supermercados, que conta atualmente com mais de 75 lojas e cerca de 7.500 trabalhadores em Portugal, enquadra estas contratações no seu plano de expansão no país e na aposta na criação de emprego estável.

Que vagas estão disponíveis na Mercadona em Olhão?

A empresa está a recrutar operadores de supermercado para três modalidades de horário, todas com turnos rotativos.

40 horas semanais: cinco dias de trabalho, com um salário bruto anual inicial de 15.293 euros, que pode progredir até aos 20.915 euros.

20 horas semanais: cinco dias de trabalho, com uma remuneração bruta anual inicial de 7.646 euros, que pode chegar aos 10.457 euros.

15 horas semanais: trabalho aos sábados e domingos, com um salário bruto anual inicial de 5.734 euros, que pode aumentar até aos 7.843 euros.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A estes valores acrescem os subsídios de alimentação, domingos e feriados.

Que benefícios oferece a empresa?

Além do contrato efetivo desde o primeiro dia, a Mercadona destaca a evolução contínua da remuneração anual bruta e a possibilidade de usufruir de até 29 dias de férias por ano.

Os horários de trabalho são conhecidos com um mês de antecedência. A empresa prevê ainda o pagamento de um prémio anual de desempenho: após o primeiro ano civil completo, o valor equivale a um salário extra e, a partir dos quatro anos de antiguidade, passa a corresponder a dois salários extra.

Todas as ofertas incluem um período de formação remunerado desde o primeiro dia, com alojamento, refeições e transporte pagos pela empresa.

Como candidatar-se às vagas em Olhão?

Os interessados em integrar a equipa da futura loja podem consultar os detalhes da oferta e apresentar a candidatura através da página de recrutamento da Mercadona. A abertura do supermercado está prevista para 2027.

Adicione o IOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Salários até 2800 euros sem curso superior: novo site de emprego em Portugal tem centenas de vagas
Nova plataforma de emprego tem várias vagas que não exigem licenciatura. Salários chegam aos 1700 euros
Há vagas de emprego em várias zonas do país e salários chegam aos 1900 euros
O emprego pode vir até si. É assim que funciona o novo portal de emprego BizPliz!