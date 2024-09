Unicórnio norte-americano entra em Portugal e está a recrutar

Link To Leaders

Unicórnio norte-americano Iterable, plataforma com tecnologia IA de marketing multicanal, está a instalar-se em Portugal e tem como objetivo contratar mais de 100 pessoas nos próximos anos em Lisboa.

“A Iterable e Lisboa partilham um trajeto de crescimento rápido e empolgante. Estamos muito entusiasmados por adicionar Lisboa à nossa rede global de escritórios em expansão, que já inclui São Francisco, Denver, Nova Iorque, Londres e Sydney. À medida que continuamos a expandir e a apresentar a Iterable a mais marcas a nível mundial, Lisboa revelou-se o local perfeito para criar raízes, fomentar a nossa expansão e estimular a inovação. O ecossistema tecnológico vibrante da cidade, o talento e a posição estratégica na Europa estão perfeitamente alinhados com a nossa visão de crescimento global e inovação. Estamos motivados em fazer parte da comunidade tecnológica de Lisboa promissora”, diz Andrew Boni, CEO e cofundador da Iterable, citado em comunicado.

O unicórnio norte-americano inicia em Lisboa, com uma equipa de oito pessoas, incluindo o vice-presidente de engenharia, Peter Oh, que se mudou para liderar o projeto, mas tem o “objetivo contratar mais de 100 pessoas nos próximos anos em Lisboa”. Em breve, será anunciado um country manager para Portugal.

Marcas como Redfin, Priceline, Calm e Box usam a plataforma da tecnológica norte-americana que recorre à Inteligência Artificial (IA) para otimizar a comunicação com o cliente e tratamento de dados, permitindo experiências com comunicações multicanal personalizadas e dinâmicas.

No início do ano, a Iterable ultrapassou 200 milhões de dólares em receita anual recorrente, trabalhando com mais de 1.200 marcas de 50 países, tendo aproximadamente 700 colaboradores em todo o mundo, segundo os dados da empresa.

Com esta expansão, Lisboa passa a acolher 13 unicórnios e mais de 60 hubs tecnológicos, que anunciaram 14 mil empregos, em apenas dois anos.

