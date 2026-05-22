Gestão de pessoas, liderança e inovação em debate na 1.ª edição da Conferência InovaRH Norte

A liderança, a gestão de talento e a inovação nas empresas vão estar em destaque na primeira edição da Conferência InovaRH Norte, que se realiza no próximo dia 28 de maio, no Porto.

Com o tema “Apostar na Liderança e nas Pessoas: para ganhar o futuro nas empresas”, a conferência pretende responder aos desafios que marcam atualmente o universo empresarial, numa altura em que a escassez de talento, a transformação digital acelerada e os novos modelos de trabalho obrigam as organizações a reinventar estratégias e processos.

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O encontro vai reunir decisores empresariais, especialistas e fornecedores de soluções de recursos humanos num espaço pensado para a partilha de tendências, conhecimento e oportunidades de networking.

A Conferência InovaRH Norte é uma iniciativa da Just Media, editora da revista «human», e conta com a parceria da Católica Porto Business School e do SEAL Group. Esta é a primeira edição do evento, que terá caráter anual, juntando-se ao conjunto de iniciativas já promovidas pela revista na área da gestão de talento e liderança.

O evento decorre no Auditório Carvalho Guerra, da Católica Porto Business School, entre as 9h00 e as 16h30.

A organização pretende posicionar a conferência como um ponto de encontro para empresas e profissionais que procuram antecipar tendências e encontrar respostas para os desafios humanos e tecnológicos que irão marcar o futuro do trabalho.