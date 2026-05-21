Escassez de talento e transformação digital em destaque na Conferência InovaRH Norte

Num momento em que as empresas enfrentam desafios cada vez maiores na atração e retenção de talento, a transformação digital e os novos modelos de trabalho continuam a redefinir a forma como as organizações operam. É neste contexto que surge a primeira edição da Conferência InovaRH Norte, marcada para o próximo dia 28 de maio, no Porto.

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Sob o tema “Apostar na Liderança e nas Pessoas: para ganhar o futuro nas empresas”, o evento pretende reunir decisores, especialistas e organizações à procura de respostas, tendências e soluções inovadoras na área da gestão de pessoas e liderança.

A iniciativa é promovida pela Just Media, editora da revista «human», em parceria com a Católica Porto Business School e o SEAL Group. Esta será a primeira edição da conferência, que terá periodicidade anual, seguindo o modelo de outros eventos ligados à revista, como o Fórum de Líderes para a Gestão do Talento e a Conferência Human.

A conferência realiza-se no Auditório Carvalho Guerra, da Católica Porto Business School, entre as 9h00 e as 16h30.

O objetivo passa por criar um espaço de reflexão e partilha sobre os principais desafios que as empresas enfrentam atualmente, desde a escassez de talento até à necessidade de adaptação tecnológica e desenvolvimento de lideranças capazes de responder às novas exigências do mercado de trabalho.

Mais informações sobre o evento e programa podem ser consultadas no site da Conferência InovaRH Norte