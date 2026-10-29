CNN Portugal estreia «Redação em Direto» com André Ventura como primeiro convidado

A CNN Portugal estreia esta quinta-feira, 29 de outubro, o «Redação em Direto», um novo programa que promete colocar os protagonistas da atualidade perante as perguntas dos jornalistas da estação. André Ventura, fundador e presidente do Chega, é o primeiro convidado do formato, que será transmitido em direto, entre as 18h00 e as 19h45.

Com um conceito que transforma a redação num espaço de entrevista e debate, o programa reúne jornalistas de diferentes áreas editoriais para questionar diretamente os convidados, sem restrições à liberdade de questionamento.

Um novo formato com os jornalistas no centro da conversa

Coordenado por Joaquim Sousa Martins e Paula Costa Simões, o «Redação em Direto» integra a aposta da CNN Portugal em novos formatos de informação, procurando trazer diferentes perspetivas e um questionamento direto sobre os assuntos que marcam a atualidade.

Depois da estreia com André Ventura, o programa deverá receber, nas próximas semanas, outras personalidades da política, da sociedade, da cultura e do desporto.

A estreia de «Redação em Direto» acontece esta quinta-feira, às 18h00, na CNN Portugal.