A minha mulher fica com o dinheiro que pago para as limpezas. E agora está zangada porque não ajudo em casa

Um homem casado questiona-se se estará a ter uma atitude egoísta e incorreta ao não partilhar tarefas domésticas com a mulher, já que é opção dela ficar com o dinheiro que seria destinado a funcionários para o fazer.

“Trabalho fora da cidade num emprego muito exigente fisicamente. Ganho muito dinheiro, por isso não tenho problema em pagar a pessoas para fazerem todo o trabalho doméstico e do jardim. Tenho uma empregada de limpeza e um rapaz que corta a relva e limpa a neve”, começa por contextualizar este utilizador do Reddit.

“A minha mulher sabia de tudo isto ao longo do nosso namoro. Ela parecia gostar que a minha casa estivesse sempre limpa quando vinha cá e que houvesse mais do que apenas pickles e cerveja no meu frigorífico”, recorda.

O homem escreve ainda que a atual mulher antes vivia com os pais para poupar dinheiro enquanto pagava os empréstimos de estudante. Acabaram por casar-se e ela mudou-se para casa dele. Apesar de o marido querer pagar a dívida de estudante que ela ainda tinha, a mulher recusou. “Aceitou, no entanto, assumir a limpeza da casa e as compras em troca do dinheiro que eu costumava pagar à empregada”, explica.

“O problema é que o pai dela é muito do tipo de fazer tudo em casa. Eu não sou. Pago a pessoas para limpar as calhas. Pago a canalizadores, a eletricistas, o que for. Trabalho muito durante 14 dias seguidos e quando estou em casa quero relaxar. Quero passear o meu cão e pouco mais”, explica.

O problema que agora se coloca é: a mulher abdicou dos serviços de limpeza de neve, para ficar com o dinheiro. “Esta manhã certifiquei-me de que ela sabia que se a neve não fosse removida em 48 horas receberíamos uma multa da autarquia”, conta. “Ela disse que eu podia remover a neve. Eu disse que podia, mas não ia fazê-lo, uma vez que tinha previsto no orçamento ser outra pessoa a fazê-lo. Ela acabou por ter de o fazer sozinha. Tentou ligar ao rapaz, mas ele já não tinha disponibilidade”.

“Ela está zangada comigo porque eu podia ter removido a neve. Podia perfeitamente. Mas não quis. Nunca quero. É por isso que pago a outras pessoas para fazer essas coisas”, sublinha novamente.

“Estarei eu a ser um imbecil por presumir que se ela ficou com o dinheiro por um trabalho então tem de assumir a responsabilidade de que esse trabalho seja feito?”, questiona o homem na rede social.

Quem tem razão neste caso?

As opiniões, na sua grande maioria, dão razão ao homem. “Basicamente, está a pagar para ela gritar consigo para fazer o trabalho”, refere um internauta. “Eu teria muito cuidado ao continuar com este padrão. Está a chegar perigosamente perto de contratar a sua mulher para fazer as coisas, e aí sim, pode transformar-se num pesadelo”, defende outro leitor.

Um outro internauta aconselha: “Pare de deixar que ela controle quem faz o quê. É a sua casa também, e ela não pode dizer às pessoas para não fazerem o trabalho pelo qual está a pagar e depois esperar que você o faça”.