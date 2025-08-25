Facebook Instagram
É o fim das moscas e mosquitos em casa: esta cortina é económica e vende-se aos milhares

A rede pode ser presa com fechos de velcro de alta resistência ou, para maior durabilidade, com pregos extra incluídos no conjunto
IOL
Ontem às 12:57

É o fim das moscas e mosquitos em casa: esta cortina mosquiteira está a conquistar milhares de famílias que procuram uma solução para um dos maiores pesadelos destes dias mais quentes. Feita em poliéster resistente e de alta qualidade, permite manter o ar fresco a circular, enquanto cria uma barreira eficaz contra insetos indesejados. O resultado é simples: mais conforto dentro de casa, sem recorrer a químicos nem comprometer a estética da sua varanda ou porta de entrada.

A instalação é rápida e descomplicada, dispensando ferramentas. Em poucos minutos, a cortina fica pronta a usar, adaptando-se a portas até 86 x 208 cm (dimensão total: 90 x 210 cm). O sistema conta com 16 ímanes costurados que asseguram um fecho automático e perfeito, mesmo quando entra e sai várias vezes. É um detalhe que torna a experiência mais prática, especialmente para quem tem crianças ou animais de estimação.

A fixação é igualmente robusta: a rede pode ser presa com fechos de velcro de alta resistência ou, para maior durabilidade, com pregos extra incluídos no conjunto. Este cuidado garante anos de uso sem preocupações, tornando-se uma opção duradoura face a alternativas frágeis que rapidamente se rasgam ou deixam de fechar.

Além da funcionalidade, destaca-se pela discrição e elegância, integrando-se facilmente em qualquer ambiente. E, para quem procura outras medidas, a marca disponibiliza diferentes tamanhos, garantindo que há sempre uma solução à medida de cada casa. Uma forma simples, eficaz e acessível de aproveitar o verão em pleno, sem mosquitos a incomodar.

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

