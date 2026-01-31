Austrália proibiu redes sociais até aos 16 anos e já desativou perto de 5 milhões de contas

Isto é o que acontece quando dorme com o telemóvel durante a noite ao seu lado, alerta especialista

Desde o dia 10 dezembro de 2025 que a Austrália proíbe o uso de redes sociais a menores de 16 anos, forçando as plataformas a remover ou a restringir os perfis dos utilizadores dentro desta faixa etária.

A nova lei australiana abrange as plataformas YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X, TikTok, Twitch, Kick, Snap e Reddit. E os resultados, apesar das críticas em torno desta lei, já se fazem notar uma vez que alguns dias depois da medida entrar em vigor foram desativadas, removidas ou restringidas mais de 4,7 milhões de contas que as plataformas de redes sociais consideram pertencer a menores de 16 anos.

A informação, dada pelo primeiro-ministro australiano, citado pelo The Guardian, sugeria que as plataformas estavam a impedir os utilizadores mais jovens de criar contas. Anthony Albanese considerou encorajador ver as empresas de redes sociais a esforçarem-se para cumprir a lei e manter as crianças fora de suas plataformas.

A Meta revelou ter desativado quase 550 mil no Facebook, no Instagram e no Threads.

Todavia a medida legislativa não está isenta de polémica. Contrariamente ao governo que defende que os primeiros dados mostram que a lei já está a fazer “uma diferença real e significativa”, os opositores contestam a eficácia da medida, alegando que os jovens estão a migrar para outras plataformas sociais.

