Este smartwatch a menos de 30 euros ajuda-nos a manter motivados para ficar em forma até ao verão

Com os dias a ficarem maiores e a motivação a subir em flecha (obrigada, vitamina D!), começa a procura por gadgets que nos ajudem a manter o foco na saúde e na boa forma. E, surpreendentemente, não precisamos de gastar muito. O Redmi Watch 5 Active, que está a cerca de 30€, tem conquistado elogios por todo o lado e já se tornou um fenómeno de popularidade — com milhares de unidades vendidas e uma avaliação média de 4,5 estrelas. Mas o que é que este smartwatch tem de tão especial? Fomos descobrir.

Acompanhamento da atividade física com mais de 100 treinos

Seja para voltar à rotina de caminhadas, ganhar ritmo no ginásio ou simplesmente controlar os passos no dia a dia, o Redmi Watch 5 Active é uma ótima ajuda. Tem mais de 100 modos de exercício, regista o batimento cardíaco, conta calorias e acompanha o tempo e intensidade de cada treino. Reconhece até alguns movimentos automaticamente — ideal para quem se esquece de iniciar a sessão.

Para quem faz natação, há mais uma boa notícia: é resistente à água até 50 metros de profundidade (5 ATM), o que significa que pode ser usado à vontade na piscina ou no duche. “Comprei este relógio para acompanhar os meus treinos e não podia estar mais satisfeita”, diz uma das utilizadoras.

Notificações, chamadas e organização no pulso

Além da vertente desportiva, este smartwatch facilita a vida no dia a dia: permite atender chamadas via Bluetooth, ver mensagens e notificações de várias apps diretamente no pulso — tudo sem tirar o telemóvel da mala. É compatível com a maioria dos smartphones e a ligação é estável. “As notificações são claras e a interface é bastante intuitiva”, elogia um dos utilizadores que lhe deu 5 estrelas. Para quem gosta de estar ligado, sem estar dependente do telefone, é uma ajuda prática e constante.

Personalização sem limites e funcionamento intuitivo

O ecrã tátil de 1,7 polegadas é grande o suficiente para mostrar as informações com clareza, mesmo ao sol. O menu é simples de usar e pode ser adaptado ao gosto de cada pessoa, com mais de 200 estilos diferentes de ecrã, desde os mais discretos aos mais gráficos. Uma das avaliações resume bem a experiência: “O ecrã é nítido, a bateria dura mais de uma semana e as funcionalidades básicas funcionam na perfeição.” Tudo isto num relógio com linhas leves, disponível em várias cores — do branco e preto mais discretos ao rosa, verde ou amarelo, para quem gosta de dar um toque de cor.

Bateria que dura semanas e um preço difícil de bater

Com uma autonomia que pode chegar até 18 dias em uso normal, este smartwatch está pensado para acompanhar o ritmo do dia a dia sem estar sempre a precisar de carregador: “Simplesmente fantástico! Não esperava tanto de um smartwatch nesta gama de preço. Já o recomendei a vários amigos”, partilha uma utilizadora na sua avaliação de 5 estrelas.

