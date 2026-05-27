Quer saber quando vai receber o IRS? Basta fazer esta chamada automática

Está à espera do reembolso do IRS e já perdeu a conta às vezes que entrou no Portal das Finanças para verificar o estado do processo? Há uma forma mais simples, e disponível a qualquer hora do dia, para saber em que ponto está o seu reembolso.
A Autoridade Tributária lembra, através das redes sociais, que o atendimento automatizado do CAT — Centro de Atendimento Telefónico — permite consultar o estado dos reembolsos de IRS e IVA de forma rápida e sem necessidade de falar com um operador.
O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, através do número (+351) 217 206 707.
Segundo as Finanças, basta ter consigo o código de acesso telefónico e seguir as opções indicadas no menu automático.
Como consultar o reembolso do IRS
Para saber em que estado está o seu reembolso de IRS, deve seguir este percurso no menu automático:
- 4 – Pagamentos/Reembolsos
- 4 – Reembolsos
- 1 – IRS
Já para consultar reembolsos de IVA, o caminho é semelhante:
- 4 – Pagamentos/Reembolsos
- 4 – Reembolsos
- 2 – IVA
Esta alternativa pode ser especialmente útil para quem prefere evitar esperas no atendimento telefónico tradicional ou simplesmente quer confirmar rapidamente se o pagamento já foi processado.