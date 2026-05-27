Quer saber quando vai receber o IRS? Basta fazer esta chamada automática

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Está à espera do reembolso do IRS e já perdeu a conta às vezes que entrou no Portal das Finanças para verificar o estado do processo? Há uma forma mais simples, e disponível a qualquer hora do dia, para saber em que ponto está o seu reembolso.

A Autoridade Tributária lembra, através das redes sociais, que o atendimento automatizado do CAT — Centro de Atendimento Telefónico — permite consultar o estado dos reembolsos de IRS e IVA de forma rápida e sem necessidade de falar com um operador.

O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, através do número (+351) 217 206 707.

Segundo as Finanças, basta ter consigo o código de acesso telefónico e seguir as opções indicadas no menu automático.

Como consultar o reembolso do IRS

Para saber em que estado está o seu reembolso de IRS, deve seguir este percurso no menu automático:

4 – Pagamentos/Reembolsos

4 – Reembolsos

1 – IRS

Já para consultar reembolsos de IVA, o caminho é semelhante:

4 – Pagamentos/Reembolsos

4 – Reembolsos

2 – IVA

Esta alternativa pode ser especialmente útil para quem prefere evitar esperas no atendimento telefónico tradicional ou simplesmente quer confirmar rapidamente se o pagamento já foi processado.