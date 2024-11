Poupe energia no inverno: invista em refletores de calor que custam pouco mais de 20€

Este artigo pode conter links afiliados*

Foi através de um artigo do site The Spruce que encontrámos uma solução para reduzir a conta da luz: película refletora de calor para radiadores. Com as temperaturas a descer e as contas da energia a subir, todos procuramos formas de otimizar o aquecimento das nossas casas. E se existisse uma forma de aproveitar melhor o calor que os radiadores já produzem?

Como funciona?

É mais simples do que parece: imagine uma película prateada, semelhante a papel de alumínio mas mais resistente, que se coloca atrás do radiador. Em vez do calor se perder pela parede, esta película faz com que volte para dentro da divisão. É como colocar um espelho para o calor, fazendo com que este se mantenha dentro de casa, onde é preciso.

Instale sem complicações

A colocação é tão fácil quanto parece. A película vem num rolo de 5 metros que permite cortar o tamanho exato para cada radiador - e com um rolo consegue fazer vários. Não precisa de ferramentas especiais nem conhecimentos técnicos: basta cortar à medida e colar atrás do radiador com as almofadas adesivas que vêm incluídas. Como partilhou um comprador verificado: "tamanho é perfeito, fácil de cortar, consegui usar em três radiadores e ainda sobrou material."

O que diz quem já experimentou?

Na Amazon, os compradores têm partilhado as suas experiências com este produto para o inverno, atribuindo-lhe 4,3 estrelas em 5. Um comprador verificado do Reino Unido destaca que "parece uma ótima ideia para colocar atrás do radiador e refletir o calor de volta para a divisão". Em Espanha, outro cliente confirmado mostra-se igualmente satisfeito: "Funciona muito bem, estou muito contento, recomendo". Não é preciso gastar uma fortuna para ter uma casa mais quente - às vezes, um pequeno investimento de 20€ pode fazer toda a diferença na conta da luz.

