Aqueça a casa e gaste menos. Estes refletores de calor custam cerca de 20 euros

Uma maneira rápida e económica de melhorar o aquecimento da casa
IOL
Há 2h e 45min

Foi ao analisar um conteúdo publicado no site The Spruce que surgiu uma sugestão simples para melhorar o rendimento dos radiadores e ajudar a conter os gastos com energia durante o inverno: utilizar refletores de calor colocados na parede, por trás do radiador. Com os dias frios a exigir mais aquecimento e as faturas da eletricidade a pesarem cada vez mais, pequenas medidas podem fazer uma diferença significativa no conforto da casa.

Como é que esta solução ajuda realmente?

A ideia é bastante direta. Trata-se de uma película prateada, resistente, com função refletora. Ao ser instalada atrás do radiador, evita que parte do calor se dissipe pela parede, devolvendo-o à divisão. O objetivo é simples: aproveitar melhor o calor que já está a ser produzido, aumentando a eficiência sem subir o consumo.

Montagem rápida e acessível a qualquer pessoa

Os refletores são fornecidos em rolos com cerca de 5 metros, permitindo cortar apenas o necessário para cada radiador. Um único rolo costuma servir para vários pontos de aquecimento. A instalação não exige ferramentas específicas nem experiência prévia: basta recortar o material e aplicá-lo com as almofadas adesivas incluídas. Como referiu um comprador verificado, “foi fácil ajustar o tamanho, consegui colocar em três radiadores e ainda sobrou”.

O que dizem os utilizadores?

Na Amazon, o produto reúne atualmente 4.2 estrelas, com vários comentários positivos de diferentes países. Um cliente no Reino Unido menciona que a película “é uma boa ideia para refletir o calor de volta para a divisão”, enquanto um utilizador em Espanha confirma: “Funciona muito bem, estou muito contente, recomendo”. Com um valor a rondar os 21€, apresenta-se como um pequeno investimento que pode melhorar o aquecimento da casa sem pesar no orçamento.

