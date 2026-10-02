Estes são 3 hábitos dos reformados que são mais felizes

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Pensar na reforma costuma significar pensar em dinheiro. Mas, segundo uma análise da CNBC Make It, baseada na investigação do especialista financeiro norte-americano Wes Moss, há outros fatores associados a uma reforma mais feliz.

1. Comece a poupar cedo

Ter dinheiro suficiente para a reforma continua a ser fundamental. O especialista defende que quanto mais cedo começar a poupar e investir, mais tempo terá para fazer crescer o património.

2. Cultive interesses fora do trabalho

A investigação citada pela CNBC mostra que os reformados mais satisfeitos tendem a ter vários interesses ou atividades que lhes dão prazer e sentido.

Por isso, não espere pela reforma para descobrir o que gosta de fazer. Recuperar um passatempo, aprender algo novo, viajar ou dedicar tempo a uma atividade que lhe dá prazer pode ajudar a preparar essa mudança.

3. Não deixe as amizades para trás

Manter relações próximas também parece ter um papel importante. No estudo citado, 81% dos reformados considerados felizes disseram ter amizades próximas, contra 38% entre os que se identificaram como infelizes.

A conclusão é simples: preparar a reforma não passa apenas por juntar dinheiro. Ter pessoas próximas e interesses que ocupem o tempo pode ser igualmente importante quando a rotina profissional desaparecer.

Segundo Wes Moss, estes são hábitos que vale a pena começar a construir muito antes de chegar o momento de deixar de trabalhar.