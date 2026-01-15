Facebook Instagram

Reformado fingiu viver em Portugal para evitar pagar impostos em Espanha. Agora, vai ter de pagar

Um reformado espanhol tentou escapar ao IRS fingindo viver em Portugal, mas a justiça considerou que continuava residente fiscal em Espanha e obrigou-o a pagar os impostos devidos
IOL
Há 2h e 19min
Homem
Homem
Foto: freepik
Idosa obrigada a vender a casa para pagar mais de 130 mil euros após guerra com vizinha por 30 centímetros de terreno

Um reformado espanhol tentou declarar-se residente em Portugal para escapar ao pagamento do IRS em Espanha, mas a justiça deu razão à Agência Tributária espanhola. O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha considerou que o pensionista nunca transferiu de forma real o seu centro de interesses para Portugal, tratando-se de uma “manobra oportunista” para não pagar impostos em nenhum dos dois países.

Citado pelo site Noticias Trabajo, segundo a sentença, o contribuinte continuava a ter em Espanha o seu núcleo económico principal, incluindo quatro imóveis, contas bancárias e despesas diárias como seguros e compras, demonstrando que a sua vida permanecia ligada ao país. Além disso, passou cerca de cinco meses por ano em território espanhol, sendo considerado residente fiscal.

O tribunal também detetou que este caso fazia parte de um plano de vários trabalhadores da mesma empresa que, ao reformarem-se, simularam a mudança para Portugal para evitar tributação. Por isso, a justiça não só confirmou que o reformado terá de pagar os impostos devidos como também ratificou a sanção por comportamento doloso, considerando que tentou utilizar legislações fiscais incompatíveis para escapar às obrigações fiscais.

RELACIONADOS
Idosa obrigada a vender a casa para pagar mais de 130 mil euros após guerra com vizinha por 30 centímetros de terreno
Parece as Maldivas mas fica na Europa. Este destino é ideal para as férias de 2026
Nunca coloque os panos de microfibra na máquina de lavar a roupa. É isto que deve fazer
"Quando bebes álcool perdes a capacidade de criar novas memórias", avisa médico
Influencer mostra produtos que são muito mais baratos na Normal do que no supermercado
Mais Vistos
00:05:08
Bom dia Alegria
Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»
tvi
00:08:02
1ª Companhia
Prova na lama leva a momento hilariante com Filipe Delgado
tvi
00:02:01
1ª Companhia
O castigo hilariante do instrutor Andrade para Filipe Delgado
tvi
00:04:27
1ª Companhia
Filipe Delgado revela: «Na primeira vez que vi o instrutor Marques, batizei-o logo»
tvi
Destaques IOL
Saude
"Quando bebes álcool perdes a capacidade de criar novas memórias", avisa médico
Dicas
Influencer mostra produtos que são muito mais baratos na Normal do que no supermercado
Tragédia
Dois meninos morreram soterrados num parque depois de fazerem um buraco na areia
Saude
Ginásio ou caminhada? Especialista revela o que tem mais resultados
Mais Lidas
Pedro Jorge
Pedro Jorge e Marisa sofrem percalço com a loja e pedem ajuda: «Foi mandada abaixo...»
Tempo
Estado do tempo vai agravar-se: estes serão os distritos mais afetados (e as horas mais difíceis)
away
Liliana
Liliana muda de visual e quase fica irreconhecível. Veja o antes e depois
Segurança
Especialista em chamadas fraudulentas explica: "Cada vez que atende uma chamada, confirma que o seu número está ativo"
Catarina Miranda
Zé Lopes confronta Catarina Miranda em direto: «É um desrespeito por toda a equipa»
Big Brother
Surpresa! Apaixonou-se no Big Brother, separou-se o ano passado e agora assumiu um novo amor
tvi