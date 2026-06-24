Lifestyle
Jantar fora Foto Freepic.diller, Freepik
Jantar fora Foto Freepic.diller, Freepik

Será que é mesmo uma pessoa bem-educada? Faça este teste de comportamento
IOL
Hoje às 11:57
Mais 4 sugestões
O fim do esforço para torcer a esfregona: O famoso balde com pedal da Vileda caiu para os 30€
"Uma maravilha no descanso desde o primeiro dia": As cápsulas de magnésio mais vendidas têm desconto na Amazon
O desconto mais absurdo do Prime Day: aspirador robot que também lava caiu de 600€ para 182€
O aspirador robot mais vendido da Amazon caiu quase para metade do preço no Prime Day

Há gestos simples que revelam imediatamente se uma pessoa é bem-educada

Ser bem-educado vai muito além de saber qual o talher certo para cada prato ou de cumprir um determinado código de vestuário. A verdadeira educação revela-se nos pequenos gestos do dia a dia: dizer "obrigado", ouvir os outros com atenção, respeitar o espaço alheio ou demonstrar consideração por quem nos rodeia.

Estas regras de convivência não devem ser reservadas para ambientes formais ou para pessoas com quem temos menos intimidade. Pelo contrário, é muitas vezes em casa, entre amigos, com a família ou até com os filhos, que os bons modos fazem mais diferença. São pequenos hábitos que ajudam a fortalecer relações, evitam conflitos desnecessários e tornam a vida em comunidade mais harmoniosa.

Na galeria, descubra algumas das principais regras de boa educação reunidas pelo site Good Housekeeping e teste o seu comportamento.

Adicione o IOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
O fim do esforço para torcer a esfregona: O famoso balde com pedal da Vileda caiu para os 30€
"Uma maravilha no descanso desde o primeiro dia": As cápsulas de magnésio mais vendidas têm desconto na Amazon
O desconto mais absurdo do Prime Day: aspirador robot que também lava caiu de 600€ para 182€
O aspirador robot mais vendido da Amazon caiu quase para metade do preço no Prime Day