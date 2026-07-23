Lição de etiqueta: nunca pegue assim no copo de pé alto durante uma refeição

Está num almoço de trabalho, num jantar formal ou até num restaurante mais requintado? Há pequenos gestos que podem passar despercebidos, mas que fazem toda a diferença na forma como é visto pelos outros. E um dos erros mais comuns acontece precisamente quando chega a hora de pegar no copo.

Segundo a criadora de conteúdos Madame Etiqueta, que partilha dicas de etiqueta com quase 50 mil seguidores no TikTok, há uma regra que nunca deve ser ignorada: os copos de pé alto não devem ser segurados pela taça.

O gesto correto é segurá-los sempre pelo pé. Além de preservar a temperatura da bebida, esta forma de pegar no copo transmite elegância e naturalidade. Outro hábito que deve evitar é levantar o dedo mindinho enquanto bebe, um gesto muitas vezes associado, de forma errada, à sofisticação, mas que não faz parte das regras de etiqueta.

As regras de etiqueta à mesa não ficam só pelo copo

Mas os cuidados não ficam por aqui. O comportamento à mesa vai muito além dos talheres ou da forma como segura um copo. Rir demasiado alto em espaços públicos, como se estivesse em casa, também deve ser evitado, sobretudo em contextos mais formais.

A postura é outro aspeto essencial. Em vez de apoiar os cotovelos sobre a mesa, o ideal é mantê-los junto ao corpo, apoiando apenas o antebraço de forma leve e discreta. Assim, consegue estar confortável sem perder a elegância.

Também a forma como come transmite uma imagem sobre si. Comer apressadamente, levar grandes quantidades de comida à boca ou inclinar demasiado o corpo sobre o prato são hábitos que não passam despercebidos. O mais adequado é comer com calma, em pequenas porções e mantendo uma postura direita ao longo da refeição.

Como resume Madame Etiqueta, "a mesa revela quem somos". Para a especialista, esta ideia continua a fazer todo o sentido: "A etiqueta à mesa nunca foi apenas para ocasiões especiais: ela reflete respeito, cuidado e elegância no nosso dia a dia."

Além disso, acrescenta que conhecer estas regras simples ajuda a ganhar confiança em qualquer contexto. "Saber como se comportar à mesa traz segurança e faz com que qualquer momento seja vivido com mais charme e naturalidade."